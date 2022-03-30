В Казахстане сформирован коллективный иммунитет против коронавируса

Сегодня более 10 млн человек в Казахстане полностью вакцинированы (от COVID-19). Это фактически 80% от подлежащего населения. Если от общего количества населения - это 52%. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован", - цитирует Тугжанова Sputnik.kz.
На вопрос о том, не рано ли в Казахстане отменили масочный режим, вице-премьер ответил, что такие меры предосторожности, как закрытые границы, все еще сохраняются. При этом в нашей стране ситуация стабильная, позволяющая людям снимать маски, а бизнесу работать, пояснил он.
В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали - это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование", - сказал Тугжанов.
Кроме того, заместитель премьер-министра прокомментировал вопрос о вакцинации препаратом Pfizer.
По его словам, в Казахстане есть свыше 2 млн доз вакцины Pfizer.
Поэтому у населения есть возможность ее использовать. Есть также китайская вакцина, около 2 млн доз, а также наша собственная вакцина. Ежемесячно по 500 тысяч производство QazVac у нас идет. Никаких сбоев нет, более того, я думаю, мы в последующем можем выйти на больший объем", - цитирует Тугжанова Inform.kz.