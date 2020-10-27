В Казахстане шесть человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 октября зарегистрировано 1825 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 042 человека, среди которых 246 детей. В стационарах находится - 2 283 пациента, на амбулаторном уровне - 759. 119 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 18 - на аппаратах ИВЛ.

По информации Минздрава РК, за прошедшие сутки зафиксированы 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 921, летальных случаев - 394, выздоровевших - 28 531 человек.

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