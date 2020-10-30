В Казахстане шесть человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 октября зарегистрировано 1840 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 3201 человек, среди которых 287 детей. В стационарах находится - 2289 пациентов, на амбулаторном уровне - 912. 117 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 -в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 174 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 43 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 379, летальных случаев - 397, выздоровевших - 28 659 человек.

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