В Казахстане шесть человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 октября зарегистрировано 1840 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 3201 человек, среди которых 287 детей. В стационарах находится - 2289 пациентов, на амбулаторном уровне - 912. 117 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 -в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23.59 28 октября в Казахстане выявлены 111 100 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 174 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 43 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 379, летальных случаев - 397, выздоровевших - 28 659 человек.
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