В Казахстане шестеро пациентов с COVID-19 переведены из реанимации в обычное отделение

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане шестерых пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение, передает Kazakhstan Today.

Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются", - сообщил Телеграм-канал coronavirus2020.kz.

Всего по Казахстану шесть пациентов переведены из реанимации в профильное отделение: в Нур-Султане - 1 человек; в Алматы - 2 человека; в Шымкенте - 1 человек; в Карагандинской области - 2 человека.

Кроме этого, стало известно о трёх выздоровевших от коронавирусной инфекции в Алматы, из них две женщины, 1993 и 1985 года рождения, и 25-летний молодой человек.

Первая выздоровевшая прилетела 13 марта чартерным рейсом Берлин - Минск - Алматы, вторая - 23 марта рейсом Стамбул - Москва, и третий - 26 марта рейсом Стамбул - Москва.

Напомним, число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 60 человек . Еще два пациента выписаны в Жамбылской и Павлодарской области.

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