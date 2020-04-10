Система Orphus

В Казахстане шестеро пациентов с COVID-19 переведены из реанимации в обычное отделение

09.04.2020, 20:20 8506
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане шестерых пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение, передает Kazakhstan Today. 
 

Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются", - сообщил Телеграм-канал coronavirus2020.kz.

 
Всего по Казахстану шесть пациентов переведены из реанимации в профильное отделение: в Нур-Султане - 1 человек; в Алматы - 2 человека; в Шымкенте - 1 человек; в Карагандинской области - 2 человека.
 
Кроме этого, стало известно о трёх выздоровевших от коронавирусной инфекции в Алматы, из них две женщины, 1993 и 1985 года рождения, и 25-летний молодой человек. 
 
Первая выздоровевшая прилетела 13 марта чартерным рейсом Берлин - Минск - Алматы, вторая - 23 марта рейсом Стамбул - Москва, и третий - 26 марта рейсом Стамбул - Москва.
 
Напомним, число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 60 человек. Еще два пациента выписаны в Жамбылской и Павлодарской области. 
 
По данным на 14.55 9 апреля подтверждено 764 случая заболевания коронавирусом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая