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В Казахстане смягчили карантин

27.01.2022, 20:43 12781
В Казахстане смягчили карантин
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой подписала новое постановление, предусматривающее послабления действующих ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, для участников Ashyq, в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.
 
Сняты ограничения для объектов, работающих по "зеленому" статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска. Это - проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6 тысяч квадратных метров), бассейны.
 
При условии наличия "синего" или "зеленого" статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" зоне - деятельность участников Ashyq будет осуществлять без ограничений, а в "желтой" и "красной" зонах - послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.
 
Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1 тысячи квадратных метров, вход в которые также будет открыт по "синему" статусу во всех регионах, независимо от зоны эпидемиологического риска.
 
Сняты ограничения в "зеленой" зоне, при наличии "синего" статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские
 
Послабления карантинных мер приняты в реализацию поручений главы государства от 21 января.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 192 211 случаев заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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Число заболевших COVID детей в России за две недели выросло в 14 раз

28.01.2022, 09:49 2066
МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ - Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова в эфире телеканала "Россия-24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост за две недели примерно 14 раз, увеличивается и число госпитализаций", - сказала Руженцова.

 
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная Омикроном волна будет не такой продолжительной, как предыдущие, сообщает газета "Взгляд".
 
По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, дети заражаются штаммом Омикрон в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
 
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм Омикрон у детей начинается стереотипно, но нередко поражает бронхи, из-за чего ребенку может потребоваться госпитализация, в том числе в реанимацию. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека

28.01.2022, 09:32 1896
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 204 769 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2124,
 
в Алматы - 2307,
 
в Шымкенте - 154,
 
в Акмолинской области - 901,
 
в Актюбинской области - 479,
 
в Алматинской области - 455,
 
в Атырауской области - 354,
 
в ВКО - 451,
 
в Жамбылской области - 230,
 
в ЗКО - 513,
 
в Карагандинской области - 2043,
 
в Костанайской области - 583,
 
в Кызылординской области - 124,
 
в Мангистауской области - 154,
 
в Павлодарской области - 1140,
 
в СКО - 453,
 
в Туркестанской области - 93.
 
В Казахстане за сутки 11 424 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 032 639, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 27 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 166 291 человек, вторым - 8 735 902.
 
На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 160 297 человек (158 936 КВИ+ и 1 361 КВИ-), из них: в стационарах - 10 058 пациентов, на амбулаторном уровне - 150 239.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 385, в состоянии крайней степени тяжести - 140, на аппарате ИВЛ - 81.

26 января от КВИ+ скончались 17 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 194 летальных случая.
 
26 января 2022 года зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов, 184 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 994, летальных случаев - 5260, выздоровевших - 79 373.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

 

Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса

27.01.2022, 12:44 20641
Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса
Фото: unsplash.com
ПЕКИН. 27 ЯНВАРЯ - О риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, обнаруженного в ЮАР, заявили ученые из Уханя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на препринт публикации на bioRxiv.

 
По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
 
Тем не менее ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.
 
Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.
 
Ранее сообщалось, в Казахстане стремительно распространяется штамм Омикрон.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусом

27.01.2022, 08:49 23666
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 192 211 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2852,
 
в Алматы - 2491,
 
в Шымкенте - 168,
 
в Акмолинской области -907,
 
в Актюбинской области - 513,
 
в Алматинской области - 454,
 
в Атырауской области - 414,
 
в ВКО - 549,
 
в Жамбылской области - 242,
 
в ЗКО - 451,
 
в Карагандинской области - 2209,
 
в Костанайской области - 490,
 
в Кызылординской области - 134,
 
в Мангистауской области - 128,
 
в Павлодарской области - 1153,
 
в СКО - 407,
 
в Туркестанской области - 90.
 
В Казахстане за сутки 11 305 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших 1 021 215, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 26 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 156 377 человек, вторым - 8 726 612.
 
На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 223 человека (157 819 КВИ+ и 1404 КВИ-), из них: в стационарах 10 137 пациентов, на амбулаторном уровне - 149 086.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 385, в состоянии крайней степени тяжести - 129, на аппарате ИВЛ - 81.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 26 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 177 летальных случаев от КВИ+. 25 января 2022 года от заболевания скончались 13 человек.
 
25 января 2022 года зафиксировано 106 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 124 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 846, летальных случаев - 5253, выздоровевших - 79 189.
 

Казахстан занял 119-е место из 216 стран по доле вакцинированного от COVID-19 населения

26.01.2022, 12:43 34576
Казахстан занял 119-е место из 216 стран по доле вакцинированного от COVID-19 населения
Фото: astana.gov.kz
НУР- СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - По доле вакцинированного от COVID-19 населения Казахстан занял 119-е место среди 216 стран - полностью вакцинировано всего 45% населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По численности вакцинированного населения Казахстан оказался на 48 месте из 216 в мире, в стране 8,6 млн вакцинированных. Однако по доле полностью вакцинированного населения ситуация намного плачевнее: Казахстан занимает лишь 119-е место среди 216 стран, доля вакцинированных в РК составила лишь 45,2% от населения", - сообщает Finprom.kz.

 
Отмечается, что в рейтинге стран по численности зараженных COVID-19 на 19 января 2022 года Казахстан занял 46-е место из 224 в мире. В РК с начала пандемии коронавирусом заболели 1,1 млн человек. 
 

В "лидерах" США, Индия и Бразилия. Замкнули рейтинг Тонга и Микронезия. Среди стран СНГ хуже, чем в РК, ситуация с численностью заболевших только в многократно превосходящих Казахстан по населению России и Украине", - говорится в обзоре.

 
В тройку лидеров по численности вакцинированных вошли Китай, Индия и США; в то же время по доле привитого населения лидируют Гибралтар, Мальта и Северный Кипр.
 
По данным аналитиков, в прочих странах СНГ дела с вакцинацией также обстоят "весьма пессимистично". В России доля полностью вакцинированных достигла 47,2%, в Азербайджане - 45,9%, в Беларуси - 39,4%, в Узбекистане - 36,4%, в Украине - 34,9%, в Таджикистане - 30,9%, в Армении - 26,4%, в Молдове - 24,9%, в Кыргызстане - лишь 15,2%.
 
С начала пандемии от COVID-19 в мире умерли 5,6 млн человек; зарегистрировано 339,4 млн случаев заражения и 273,2 млн случаев выздоровления, уточняется в исследовании.
 

В РК по итогам трех кварталов 2021 года, по официальным данным, от болезней органов дыхания умерли 15,2 тыс. человек - на 22,2% меньше, чем годом ранее. В тройке сомнительного "лидерства" в разрезе регионов оказались Алматинская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области. Меньше всего подобных смертей зарегистрировано в Мангистауской области", - информируют аналитики.

 
Как сообщалось ранее, на 25 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 146 412 человек, вторым - 8 714 897.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

26.01.2022, 08:43 38631
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, всего в республике с начала пандемии подтверждено 1 178 559 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2352;
 
в Алматы - 2126;
 
в Шымкенте - 157;
 
в Акмолинской области - 976;
 
в Актюбинской области - 467;
 
в Алматинской области - 265;
 
в Атырауской области - 477;
 
в ВКО - 354;
 
в Жамбылской области - 194;
 
в ЗКО - 420;
 
в Карагандинской области - 2058;
 
в Костанайской области - 348;
 
в Кызылординской области - 134;
 
в Мангистауской области - 173;
 
в Павлодарской области - 910;
 
в СКО - 318;
 
в Туркестанской области - 133.
 
В Казахстане за сутки 9360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 009 910, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 156 909 человек (155 485 КВИ+ и 1 424 КВИ-), из них: в стационарах - 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне - 146 882.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 383 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 134, на аппарате ИВЛ - 71.
 
По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 25 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 164 летальных случая от КВИ+, 24 января скончались 11 человек.
 
24 января 2022 года зафиксированы 172 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 188 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 740, летальных случаев - 5251, выздоровевших - 79 065.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 25 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 146 412 человек, вторым - 8 714 897.

 

За месяц занятость инфекционных коек увеличилась более чем в два раза - Минздрав РК

25.01.2022, 09:37 54891
За месяц занятость инфекционных коек увеличилась более чем в два раза - Минздрав РК
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тысяч человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тысяч, это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта Омикрон. На сегодня вся страна за исключением Туркестанской области находится в "красной" зоне. 
 

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза. С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость увеличилась в 11 раз. Рост заражений отмечается во всех регионах. Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2,1 раза - с 18 до 38%. Занятость более 50% коечного фонда отмечается в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Павлодарской областях. Занятость реанимационных коек более 50% отмечается в Нур-Султане", - сказала глава Минздрава.


 
Она сообщила, что на сегодня первым компонентом привито более 9,7 млн человек, вторым - более 9,0 млн. Охвачено 80,2% подлежащего взрослого населения, или 51% от численности населения РК: первым компонентом - 76,4%, вторым - 47,3%.
 
В двух регионах страны - Мангистауской и Костанайской областях отмечается охват вакцинацией ниже 60%. 
 
Охват вакцинацией первым компонентом подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer составил 28,2% подлежащего контингента, вторым - 5,1%.
 
При этом следует отметить, что темпы вакцинации выросли с 7 тысяч в ноябре до 30 тысяч вакцинируемых в сутки в январе.
 
Активно продолжается ревакцинация подлежащего населения. Охват составил 37% (более 1,1 млн человек, подлежит 3,2 млн). За неделю отмечается рост темпов ревакцинации во всех регионах с 26 до 37%.
 
Ажар Гиният напомнила, что в РК по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ был пересмотрен формат обучения в организациях образования. Все дошкольные организации, а также учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 учеников обучаются в штатном формате. 
 
В организациях образования свыше 600 учащихся применяется дифференцированный подход к организации обучения, начальная школа работает в штатном режиме. 
 
В вузах и колледжах введен дифференцированный подход: лекции - онлайн, остальные в штатном режиме по гибкому графику.
 

При этом следует отметить, что органами санэпиднадзора будет продолжаться мониторинг исполнения карантинных мер и при выявлении нарушений, как и в первом учебном полугодии, обучение будет переводиться в онлайн формате. В этой связи акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди учащихся", - отметила Гиният. 

 
Кроме того, с учетом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции, вызванной вариантом Омикрон, был пересмотрен подход к срокам карантина и соответственно сроков изменения статуса в Ashyq. Срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования, на седьмые сутки карантин завершается. Если по каким-то причинам ПЦР-тест на седьмые сутки не сдан, карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи ПЦР-теста.
 
Также, по ее словам, были рассмотрены и одобрены на МВК следующие подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса. Продолжено дальнейшее внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса. Сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с "зеленым", так и "синим" статусом. При использовании только "зеленого" статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений проводятся торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы; не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.
 
Допускается вход без ограничений при наличии "синего" статуса, независимо от зоны эпидриска, в отели, гостиницы, аэропорты, Ж/Д и автовокзалы, ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки. 
 
Для ряда объектов, где допускается вход посетителей с "синим" статусом:
 
- снимаются ограничения в "зеленой" зоне;
 
- в "желтой" зоне - до 70%; в "красной" зоне - до 60% увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.
 

За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы", - подчеркнула министр.                 

 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил продолжить контроль эпидемиологической ситуации. 
 

Вместе с тем с учетом поручения главы государства по пересмотру карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса совместно с НПП "Атамекен" необходимо выработать соответствующие меры. Мы не должны препятствовать работе бизнеса, надо совместно решать возникающие проблемы. Министерству здравоохранения и акиматам нужно усилить работу по вакцинации и ревакцинации", - сказал Смаилов.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 9016 случаев COVID-19

25.01.2022, 08:46 56336
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 9016 случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в республике подтверждено 1 166 697 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случая заболевания КВИ, из них:
 
в Нур-Султане - 1648;
 
в Алматы - 1501;
 
в Шымкенте - 85;
 
в Акмолинской области - 998;
 
в Актюбинской области - 409;
 
в Алматинской области - 396;
 
в Атырауской области - 567;
 
в ВКО - 229;
 
в Жамбылской области - 113;
 
в ЗКО - 162;
 
в Карагандинской области - 1245;
 
в Костанайской области - 323;
 
в Кызылординской области - 74;
 
в Мангистауской области - 177;
 
в Павлодарской области - 703;
 
в СКО - 263;
 
в Туркестанской области - 123.
 
В Казахстане за сутки 6610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 000 550 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 154 435 человек (152 994 КВИ+ и 1 441 КВИ-), из них: в стационарах - 10 042 пациента, на амбулаторном уровне - 144 393.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 407, в состоянии крайней степени тяжести - 126, на аппарате ИВЛ - 70.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 153 летальных случая от КВИ+, 23 января скончались 11 человек.
 
23 января 2022 года зафиксированы 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 46 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 568, летальных случаев - 5250, выздоровевших - 78 877.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 24 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 136 288 человек, вторым - 8 702 950.

 

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