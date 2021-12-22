В Казахстане снизилась стоимость на ПЦР-тесты

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ЖЕНЕВА. 22 декабря - Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время имеется устойчивое подтверждение, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем Дельта. И более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут заразиться вновь", - сказал глава ВОЗ, пишет РИА Новости .

Кроме того, по его данным, в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 миллиона человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.

ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название Омикрон - по 15-й букве греческого алфавита.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении нового штамма Омикрон, особенно у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".



