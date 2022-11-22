В Казахстане снизилось число заболевших COVID-19

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 801 случай.

По данным Минздрава РК, на 21 ноября лечение от КВИ продолжает получать 801 человек (627 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 689 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 19 ноября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).