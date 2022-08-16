В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 377 898 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 203,

в городе Алматы - 103,

в городе Шымкенте - 9,

в Акмолинской области - 75,

в Актюбинской области - 25,

в Алматинской области - 16,

в Жетысуской области - 9,

в Атырауской области - 39,

в ВКО - 2,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области - 20,

в ЗКО - 58,

в Карагандинской области - 173,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 44,

в Кызылординской области - 23,

в Мангистауской области - 13,

в Павлодарской области - 60,

в СКО - 44,

в Туркестанской области - 8.

В Казахстане за сутки 1252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 341 578 человек.

На 14 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 572 423 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 351 506 человек.

13 августа выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (22 647 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находится - 1185 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 764 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.