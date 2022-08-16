В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 377 898 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 203,
в городе Алматы - 103,
в городе Шымкенте - 9,
в Акмолинской области - 75,
в Актюбинской области - 25,
в Алматинской области - 16,
в Жетысуской области - 9,
в Атырауской области - 39,
в ВКО - 2,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области - 20,
в ЗКО - 58,
в Карагандинской области - 173,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 44,
в Кызылординской области - 23,
в Мангистауской области - 13,
в Павлодарской области - 60,
в СКО - 44,
в Туркестанской области - 8.
В Казахстане за сутки 1252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 341 578 человек.
На 14 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 572 423 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 351 506 человек.
13 августа выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (22 647 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находится - 1185 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 764 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.