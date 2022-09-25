В Казахстане снизился суточный прирост заболеваемости COVID-19

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 999 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в Казахстане за сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:

в городе Астане - 16,

в городе Алматы - 15,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 17,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 1,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 3,

в Западно-Казахстанской области - 9,

в Карагандинской области - 17,

в Улытауской области - 7,

в Костанайской области - 13,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в Северо-Казахстанской области - 3,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 372 996 человек.

На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 6449 человек (6 313 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится - 136 пациентов, на амбулаторном уровне - 6313 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

На 21 сентября в республике выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ-.