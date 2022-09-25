В Казахстане снизился суточный прирост заболеваемости COVID-19

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АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 393 106 лабораторно подтвержденных случаев заражения КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
- В Астане - 17;
- В Алматы - 14;
- В Шымкенте - 2;
- В Акмолинской области - 10;
- В Актюбинской области - 5;
- В Алматинской области - 1;
- В Жетысуской области - 0.
- В Атырауской области - 0;
- В ВКО - 5;
- В Абайской области - 2;
- В Жамбылской области - 1;
- В ЗКО - 7;
- В Карагандинской области - 9;
- В Улытауской области - 3;
- В Костанайской области - 15;
- В Кызылординской области - 1;
- В Мангистауской области - 5;
- В Павлодарской области - 2;
- В СКО - 7;
- В Туркестанской области - 1;
На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 4292 человек (-4160+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 4161 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 4 пациентa;
- в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек.