В Казахстане страны разделили на три категории для прилетающих пассажиров

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - В рамках введения ограничительных мер к пассажирам международных авиарейсов все страны разделены на три категории, передает Kazakhstan Today.
К первой категории относятся КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд. Прибывающим из этих стран пассажирам необходимо пройти термометрию и анкетирование, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Турция вошла во вторую категорию: пассажирам также необходимо пройти термометрию и анкетирование. При наличии справки на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения госграницы РК, ограничения к пассажирам не применяются. При отсутствии справки пассажирам по месту пребывания в течение 48 часов со дня прилета вручат уведомление об обязательности прохождения тестирования.
В третью категорию включены другие страны, авиарейсы в которые пока запрещены.
Напомним: Казахстан с 20 июня возобновляет авиарейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.
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