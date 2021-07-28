В Казахстане усилили проверку ковид-статуса пассажиров в аэропортах и на вокзалах

АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - Министреством внутренних дел РК усилена проверка ковид-статуса пассажиров в аэропортах и на вокзалах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В аэропортах и железнодорожных вокзалах усилена проверка ковид-статуса лиц по приложению Ashyq, а также действительности ПЦР-тестов и паспортов вакцинации", - сообщает Polisia.kz .

Министерством внутренних дел, по поручению главы государства, принимаются все меры по выявлению и пресечению фактов подделки и использования справок ПЦР и паспортов вакцинации. С начала года органами внутренних дел возбуждено 45 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 35 - паспортов вакцинации.

В Международном аэропорту города Алматы сотрудниками транспортной полиции совместно с работниками аэропорта были установлены парень с девушкой, планировавшие вылететь в Турцию на отдых, которые приобрели ПЦР-справки вместе с билетами у незнакомого лица", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

Также он отметил, что в тот же день за аналогичный факт задержан житель Шымкента, который пытался вылететь в Республику Беларусь, используя поддельную справку ПЦР-теста.

Они не были допущены к полету. По данным фактам начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Использование заведомо подложного документа", - резюмировал Бекиев.

МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток.





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