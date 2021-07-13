В Казахстане установят новые сроки проведения вакцинации

Фото пресс-службы главы правительства РК

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ -12 июля под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с КВИ, поставленными президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Вице-премьер в рамках исполнения поручения главы государства дал распоряжения государственным органам в кратчайшие сроки:

разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19;

до 19 июля пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;

организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;

определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля;

проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;

внести предложения до 19 июля по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как Ashyq;

разработать и утвердить правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации;

выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне, а именно приостановить:

междугородные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;

деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запретить деятельность:

общественного транспорта;

объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м?, за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок;

спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте Ashyq;

образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;

фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.

В будние дни ограничить деятельность:

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00;

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18.00;

объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18.00.

В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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