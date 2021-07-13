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В Казахстане установят новые сроки проведения вакцинации

12.07.2021 7453
В Казахстане установят новые сроки проведения вакцинации
Фото пресс-службы главы правительства РК
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ -12 июля под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с КВИ, поставленными президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Вице-премьер в рамках исполнения поручения главы государства дал распоряжения государственным органам в кратчайшие сроки: 
 
  • разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19; 
  • до 19 июля пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса; 
  • организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;
  • определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля; 
  • проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования; 
  • внести предложения до 19 июля по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как Ashyq; 
  • разработать и утвердить правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации; 
  • выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году. 
 
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне, а именно приостановить: 
 
  • междугородные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq; 
  • деятельность закрытых пляжей и аквапарков. 
 
В выходные и праздничные дни запретить деятельность: 
 
  • общественного транспорта; 
  • объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq; 
  • фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq; 
  • кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq; 
  • объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м?, за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок; 
  • спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте Ashyq;
  • образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития; 
  • фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq. 
 
В будние дни ограничить деятельность: 
 
  • фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00; 
  • ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18.00; 
  • объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18.00. 
 
В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции. 
 

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