В Казахстане установят новые сроки проведения вакцинации

Фото пресс-службы главы правительства РК
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ -12 июля под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с КВИ, поставленными президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Вице-премьер в рамках исполнения поручения главы государства дал распоряжения государственным органам в кратчайшие сроки:
- разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19;
- до 19 июля пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;
- организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;
- определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля;
- проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;
- внести предложения до 19 июля по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как Ashyq;
- разработать и утвердить правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации;
- выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне, а именно приостановить:
- междугородные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;
- деятельность закрытых пляжей и аквапарков.
В выходные и праздничные дни запретить деятельность:
- общественного транспорта;
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м?, за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
- фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.
В будние дни ограничить деятельность:
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18.00;
- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18.00.
В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
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