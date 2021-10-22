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В Казахстане утверждены методические рекомендации по вакцинации вакциной Pfizer

21.10.2021, 13:01 19873
В Казахстане утверждены методические рекомендации по вакцинации вакциной Pfizer
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документом утверждены методические рекомендации "Проведения вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) в Республике Казахстан".
 
Напомним, что вакциной Пфайзер будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и женщин в период лактации.
 

Комирнати" - вакцина против КВИ на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. "Комирнати" не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать инфекцию КВИ. Один флакон содержит шесть доз по 0,3 мл после разведения. В одной дозе (0,3 мл) содержится 30 мкг вакцины против КВИ (BNT162b2) на основе мРНК (инкапсулированной в липидные наночастицы) и вспомогательные вещества. Прозрачный многодозовый флакон вместимостью 2 мл, укупоренный пробкой и обжатый алюминиевым колпачком с пластиковой крышкой типа flip-off. 

 
Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:
 
1)        подростки в возрасте 12 лет и старше;
 
2)        беременные женщины - с 16 по 37 неделю беременности; 
 
3)        женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).
 
Сообщается, что перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится. Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через шесть месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через три месяца после выздоровления.
 
Будет установлено морозильное оборудование со сверхнизким температурным режимом для хранения вакцины "Комирнати" с предварительным тестированием на предмет рабочего состояния в круглосуточном режиме.
 
Руководители территориальных управлений здравоохранения местных исполнительных органов будут обеспечивать соблюдение условий хранения и транспортировки вакцины, соблюдение сроков хранения вакцины в зависимости от температурных режимов хранения (при сверхнизкой температуре - ниже минус 60 градусов; при низкой температуре - минус 15-25 градусов; при плюс 2-8 градусов).
 
Медицинские работники, привлеченные к вакцинации против КВИ (врач/фельдшер, вакцинаторы), обязаны:
 
1)        иметь разрешение к проведению профилактических прививок с применением вакцины "Комирнати" - удостоверяющий документ о прохождении специального обучения с последующей аттестацией;
 
2)        соблюдать правила работы с вакцинами;
 
3)        обеспечить учет показаний и противопоказаний к проведению вакцинации перед проведением профилактических прививок;
 
4)        соблюдать требования к организации и проведению вакцинации в соответствии с Алгоритмом по организации и проведению профилактических прививок в период пандемии COVID-19 (к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года);
 
5)        соблюдать все требования холодовой цепи, немедленно информировать руководство обо всех проблемах и нарушениях, связанных с хранением вакцин.
 
Постановление вводится в действие со дня подписания.

 

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В Северном Казахстане ужесточают карантин

22.10.2021, 13:54 15094
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ОКТЯБРЯ - Власти Северо-Казахстанской области намерены ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов. В выходные дни - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей", - сообщил главный санитарный врач области Асет Жуматаев. 

 
По его словам, ужесточение карантина связано с ростом заболеваемости. За последние 2 недели зарегистрировано 1999 случаев заражения КВИ, что в 1,7 раза выше, чем в первой половине октября. 
 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней составляет 189,8 - самый высокий в стране, область со 2 октября находится в "красной" зоне", - говорится в сообщении.

 

С 25 октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", в том числе с "зеленым" статусом, проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Продлен запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями".

 
Требования не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии

22.10.2021, 08:29 44389
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 924 802 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 178;
 
в городе Алматы - 292;
 
в городе Шымкенте - 41;
 
в Акмолинской области - 143;
 
в Актюбинской области - 46;
 
в Алматинской области - 89;
 
в Атырауской области - 44;
 
в ВКО - 105;
 
в Жамбылской области - 35;
 
в ЗКО - 52;
 
в Карагандинской области - 139;
 
в Костанайской области - 128;
 
в Кызылординской области - 38;
 
в Мангистауской области - 9;
 
в Павлодарской области - 202;
 
в СКО - 159;
 
в Туркестанской области - 42.
 
В Казахстане за сутки 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 867 961 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 8 124 473 человека, вторым компонентом - 7 269 888 человек.
 
На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном лечении - 42 365 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 625 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента,
 
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 октября 2021 года зарегистрировано 11 879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 октября от КВИ+ скончались 32 человека.  

20 октября 2021 года зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 240 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 460, летальных случаев - 4992, выздоровевших - 67 214.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

22.10.2021, 08:16 50518
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погоду большей части РК будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь в Атырауской, Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части страны ожидается туман, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области, на северо-западе Костанайской области, на востоке, днем на западе и севере Карагандинской области, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, низовая метель, гололед, на большей части областей усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. На западе, юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе Атырауской области, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в центре областей усиление ветра 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель, на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Павлодарской области, на севере Актюбинской области, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, днем на большей части областей усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.



Напомним, в Алматы ожидаются осадки, температура воздуха +2+4 с дальнейшим понижением. Скорость ветра - 2-7, порывы 10 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит +4+6 градусов. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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