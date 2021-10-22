В Казахстане утверждены методические рекомендации по вакцинации вакциной Pfizer

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НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документом утверждены методические рекомендации "Проведения вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) в Республике Казахстан".

Напомним, что вакциной Пфайзер будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и женщин в период лактации.

Комирнати" - вакцина против КВИ на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. "Комирнати" не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать инфекцию КВИ. Один флакон содержит шесть доз по 0,3 мл после разведения. В одной дозе (0,3 мл) содержится 30 мкг вакцины против КВИ (BNT162b2) на основе мРНК (инкапсулированной в липидные наночастицы) и вспомогательные вещества. Прозрачный многодозовый флакон вместимостью 2 мл, укупоренный пробкой и обжатый алюминиевым колпачком с пластиковой крышкой типа flip-off.

Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

1) подростки в возрасте 12 лет и старше;

2) беременные женщины - с 16 по 37 неделю беременности;

3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).

Сообщается, что перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится. Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через шесть месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через три месяца после выздоровления.

Будет установлено морозильное оборудование со сверхнизким температурным режимом для хранения вакцины "Комирнати" с предварительным тестированием на предмет рабочего состояния в круглосуточном режиме.

Руководители территориальных управлений здравоохранения местных исполнительных органов будут обеспечивать соблюдение условий хранения и транспортировки вакцины, соблюдение сроков хранения вакцины в зависимости от температурных режимов хранения (при сверхнизкой температуре - ниже минус 60 градусов; при низкой температуре - минус 15-25 градусов; при плюс 2-8 градусов).

Медицинские работники, привлеченные к вакцинации против КВИ (врач/фельдшер, вакцинаторы), обязаны:

1) иметь разрешение к проведению профилактических прививок с применением вакцины "Комирнати" - удостоверяющий документ о прохождении специального обучения с последующей аттестацией;

2) соблюдать правила работы с вакцинами;

3) обеспечить учет показаний и противопоказаний к проведению вакцинации перед проведением профилактических прививок;

4) соблюдать требования к организации и проведению вакцинации в соответствии с Алгоритмом по организации и проведению профилактических прививок в период пандемии COVID-19 (к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года);

5) соблюдать все требования холодовой цепи, немедленно информировать руководство обо всех проблемах и нарушениях, связанных с хранением вакцин.

Постановление вводится в действие со дня подписания.



