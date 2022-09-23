В Казахстане увеличилось количество заболевших COVID-19

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АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 885 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Астане - 16,

в городе Алматы - 13,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 35,

в Актюбинской области - 9,

в Алматинской области - 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 8,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 12,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 5,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 2.

На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 8805 человек (8 664 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится 148 пациентов, на амбулаторном уровне - 8657 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

В Казахстане за сутки 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровел 1 370 531 человек.

За 20 сентября в республике выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.