В Казахстане ужесточат карантин

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ -12 января под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания с докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. Только за последние сутки выявлено более 4 тысяч человек с положительным ПЦР-тестом. Уже 4 региона вернулись в "красную" зону, сообщает пресс-служба главы правительства.
Межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер. В частности:
Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам имеющим "зеленый" статус;
С 13 января с учетом циркуляции штамма "омикрон" вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с "зеленым" статусом;
С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.
Также предложено усилить ограничительные меры в городах "красной" зоны Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области. В которые входят:
Запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах "Ашык", с участием 30 человек;
Запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров;
Сокращение числа гостей общепита за одним столом до 4 человек;
Онлайн формат обучения школьников до 31 января, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов до 6 февраля;
Перевод в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых;
На дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;
Увеличение количества общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.
В завершении совещания вице-премьер поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан, особое внимание уделить контролю за соблюдением принятым Правительством мерам.
Напомним, по состоянию на 23.59 11 января в Казахстане подтверждено 1 004 464 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.