В Казахстане ужесточат карантин

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ -12 января под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания с докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. Только за последние сутки выявлено более 4 тысяч человек с положительным ПЦР-тестом. Уже 4 региона вернулись в "красную" зону, сообщает пресс-служба главы правительства.

Межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер. В частности:

Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам имеющим "зеленый" статус;

С 13 января с учетом циркуляции штамма "омикрон" вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с "зеленым" статусом;

С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.

Также предложено усилить ограничительные меры в городах "красной" зоны Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области. В которые входят:

Запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах "Ашык", с участием 30 человек;

Запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров;

Сокращение числа гостей общепита за одним столом до 4 человек;

Онлайн формат обучения школьников до 31 января, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов до 6 февраля;

Перевод в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых;

На дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;

Увеличение количества общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.

В завершении совещания вице-премьер поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан, особое внимание уделить контролю за соблюдением принятым Правительством мерам.