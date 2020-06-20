Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточат карантин при загруженности больниц выше 90%, передает Kazakhstan Today.

Мы отходим от использованного ранее показателя темпа прироста, потому что в условиях, когда число общих случаев стало сильно отличаться от количества активных больных, данный показатель не в полной мере отражает темп развития эпидемии", - сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

По ее словам, в качестве одного из критериев будет использоваться показатель R - число контактных лиц, которых в среднем заражает один больной с коронавирусной инфекцией.

Одной из задач ограничительных мер является недопущение перегрузки системы здравоохранения, когда она не может справиться с потоком больных. Поэтому вторым критерием оценки является показатель занятости коечного фонда для пациентов с КВИ.

Также будут приниматься во внимание дополнительные показатели: летальность (прирост показателя летальности от КВИ), доля больных с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания (прирост).

Усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3, либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3, при этом занятость коек будет выше 70%, либо когда процент занятости коек будет выше 90% вне зависимости от репродуктивного числа", - сообщила Лязат Актаева.

При отсутствии положительной динамики критериев ограничительные меры предлагается сохранять на действующем уровне. Карантин будут смягчать, если более половины коек будут свободными, а показатель R составит менее одного.

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