06.09.2023, 18:55 12946
В Казахстане в 1,5 раза выросло число заболевших коронавирусом
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке по заболеваемости КВИ.
За последние восемь дней в мире отмечается рост заболеваемости КВИ на 38%. Если говорить о показателях в Казахстане, то в 2023 году зарегистрировано 10 409 случаев КВИ, по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в 1,5 раза, с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте", - рассказала Зауре Ахметова.
Однако в Министерстве здравоохранения не планируют закупать вакцины.
Вакцины есть и доступны для населения. В стране есть более 257 тысяч доз. На сегодняшний день мы не рассматриваем закуп вакцины, так как охват населения достаточно высокий, более 55,9% населения получили полный курс вакцинации. С учетом мировой практики у нас прошли первичные вакцинации более 5,8 млн человек, повторно ревакцинацию - более 1,5 млн человек. То есть мы ситуация отслеживаем и с учетом эпидситуации будут рассматриваться вопросы приобретения дополнительных доз вакцин", - сказала представитель Минздрва.
По ее словам, ведомство отслеживает ситуацию по заболеваемости КВИ, и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вопрос закупа вакцин будет рассмотрен.
Ранее ВОЗ предупредила о повышении заболеваемости коронавирусом во всем мире на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Помимо сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта омикрона. В частности, опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали пиролой, - он обнаружен уже более чем в десяти странах, а новое число мутаций в его генотипе дает основание полагать, что он лучше обходит иммунитет после болезни и вакцинации.
При этом власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников.
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10.08.2023, 17:26 54481
ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 эрис
Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля
Фото: unsplash.com
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Стокгольм. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 - эрис быстро распространяется по миру, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор "во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев", информирует РБК.
Частота выявления этой мутации выросла с 6,2 до 11,6%, отмечает Роспотребнадзор. Сейчас новый вариант омикрон-штамма выявлен в 51 государстве, распространение этого варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, странах Европы и Азии.
В России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют", - признали в российском Роспотребнадзоре.
Первые единичные случаи заражения EG.5 выявлены в России в апреле в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего за период с апреля по август выявили 17 случаев.
Симптомы заболевания штаммом эрис такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. В последний год комитет организации по ЧС "тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности" ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Гебрейесус отметил, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.
28.05.2023, 17:24 152956
Минздрав Казахстана официально отменил все ограничения по COVID-19
Фото: unsplash.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана объявило об окончательной отмене всех ограничений по борьбе с COVID-19.
В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане и в мире отменены постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, предусматривающие ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, в организациях образования, а также проекта Ashyq", - говорится в сообщении Минздрава.
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла.
Вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями", - отметили в Минздраве.
Напомним, 5 мая глава ВОЗ объявил о завершении пандемии COVID-19. По данным организации, с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.
15 февраля ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
05.05.2023, 20:13 201931
Глава ВОЗ объявил о завершении пандемии COVID-19
Фото: unsplash.com
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Москва. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, сообщает РИА Новости.
Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году. Гебрейесус отметил, что официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
25.03.2023, 13:04 289576
В Казахстане отмечается резкий рост числа заразившихся коронавирусом
В стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациентов.
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане зарегистрировали 80 случаев заражения коронавирусом и 6 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
По состоянию на 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (-1 555+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 3 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
Отметим, что в период с 22 по 24 марта число заразившихся за сутки не превышало 34 человека.
В начале марта стало известно, что для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе.
В середине февраля в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
04.03.2023, 15:14 329071
В Казахстан поступило свыше 500 тысяч доз вакцины против коронавируса
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации", - пояснили в ведомстве.
С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина "Комирнати/Омикрон" - это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5.
Отмечается, что вакцина "Комирнати/Омикрон" будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции.
Напомним, что в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" ("Пфайзер", США).
Следует отметить, что омикрон-штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (цербер).
Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время.
В этой связи Министерство здравоохранения РК призывает население страны к ревакцинации против КВИ и внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией. Не откладывайте ревакцинацию, защитите себя и своих близких от коронавирусной инфекции и его осложнений заранее", - заключили в Минздраве.
21.02.2023, 19:24 347491
В Казахстане растет заболеваемость КВИ и гриппом
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 21 февраля, в ходе брифинга в СЦК руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова сообщила о росте количества заболевших коронавирусом и гриппом.
Все регионы Казахстана на сегодня находятся в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В сутки регистрируется до 120 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-, выздоровело 99% больных.
За последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,4 раза, то есть с 754 случаев до 1705 случаев", - сообщила Роза Кожапова.
В настоящее время зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11 случаев, то есть с 24 до 35 случаев за неделю.
В свою очередь доктор медицинских наук, внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РК Бахыт Кошерова отметила, что грипп, ОРВИ и КВИ сегодня имеют ряд особенностей, на которые необходимо обратить внимание. По ее словам, у больных может наблюдаться длительная лихорадка, когда в течение от 3-5 дней температура тела может пониматься от 38 до 40 градусов.
Выраженные симптомы интоксикации: слабость, повышенная потливость, быстрая утомляемость. Возможно у отдельных пациентов присоединение вторичных бактериальных инфекций: пневмония, гнойный гайморит, ангина, отит. Активация герпетической инфекции. Кроме того, у пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями отмечается повышение отдельных показателей. Например, у больных сахарным диабетом - уровня глюкозы в крови", - сказала Бахыт Кошерова.
Напомним, недавно в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".
Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения", - отметила специалист.
Она заявила, что второй фазы не ожидается.
18.02.2023, 11:15 360811
В Казахстане зарегистрирован смертельный случай от COVID-19
На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1647 человек
Фото: Минздрав РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек скончался за минувшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции.
Всего, по данным Министерства здравоохранения, в республике продолжают получать лечение от COVID-19 1647 человек (-1 472+ и 175 КВИ-).
Из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном лечении - 1535 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
15.02.2023, 16:37 365151
ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19 Дополнено
Между тем ВОЗ заявила, что не прекращала исследований
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Лондон. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился", сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения ", - отметила специалист.
Она заявила, что "второй фазы не ожидается".
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в июле 2021 года, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он подчеркнул, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".
Расследование происхождения COVID-19 начала контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США, которая запросила информацию у американской администрации. Проверяется, в частности, версия об утечке вируса из китайской лаборатории.
Дополнено 15.02.2023, 19.05
Между тем ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19.
ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, сообщает РИА Новости.
Статья в "Природе" неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом", - заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.
Он добавил, что с того момента, как команда ВОЗ вернулась из города Ухань в начале 2021 года, организация неоднократно и публично заявляла, что происхождение нуждается в расследовании и Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы это произошло.
Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останутся, скорее, загнанным в тупик", - добавил пресс-секретарь.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?