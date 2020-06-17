Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане в реанимации находятся 119 больных коронавирусом, сообщила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения - вице-министр Лязат Актаева в ходе онлайн-конференции на Facebook, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила Актаева, в стационарах находятся 5795 пациентов.

Из них 85% находятся в удовлетворительном состоянии, 12,8% - средней степени тяжести и в отделениях реанимации находится 119 пациентов", - сказала она.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 192 больных КВИ и 5492 бессимптомных вирусоносителей.

За сутки зарегистрировано 383 больных коронавирусной инфекцией и 600 бессимптомных вирусоносителей. За прошедшую неделю, если сравнивать с предыдущей неделей, отмечен рост заболеваемости в 1,9 раза. Из общего числа заболевших 80 процентов зарегистрированы среди контактных лиц и выявлены в ходе профилактического обследования", - сказала Актаева.

Она отметила, что, по мнению эпидемиологов, рост числа заболевших связан с увеличением контактов - трудовых, социальных, семейных.

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