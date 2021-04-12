В Казахстане вакцину получили более 313 тысяч человек

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане по состоянию на 11 апреля первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 313 611 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Министерстве здравоохранения Казахстана добавили, что вторую дозу вакцины успели получить 104 889 граждан.

Самое большое количество привившихся приходится на город Алматы: 69 690 человек получили первую дозу, 14 328 человек - вторую дозу.

Следом идет Туркестанская область - привились 28 897 и 11 569 человек, соответственно. Третьим в рейтинге регионов расположился Нур-Султан - 28 341 и 8606 человек, соответственно.

Меньше всего вакцинированных отмечено в Мангистауской области - 6691 и 1072 человека.

Вакцинация от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. На первом этапе прививки получили медработники, на втором этапе - педагоги и сотрудники силовых структур.

С апреля вакцинация стала доступна для более широких слоев населения.

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