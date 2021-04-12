Система Orphus

В Казахстане вакцину получили более 313 тысяч человек

11.04.2021 13663
В Казахстане вакцину получили более 313 тысяч человек
Фото автора Gustavo Fring: Pexels
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане по состоянию на 11 апреля первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 313 611 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Министерстве здравоохранения Казахстана добавили, что вторую дозу вакцины успели получить 104 889 граждан.
 
Самое большое количество привившихся приходится на город Алматы: 69 690 человек получили первую дозу, 14 328 человек - вторую дозу.
 
Следом идет Туркестанская область - привились 28 897 и 11 569 человек, соответственно. Третьим в рейтинге регионов расположился Нур-Султан - 28 341 и 8606 человек, соответственно.
 
Меньше всего вакцинированных отмечено в Мангистауской области - 6691 и 1072 человека.
 
Вакцинация от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. На первом этапе прививки получили медработники, на втором этапе - педагоги и сотрудники силовых структур. 
 
С апреля вакцинация стала доступна для более широких слоев населения.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая