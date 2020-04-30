Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане ведется раздельная статистика смертности от COVID-19 и других заболеваний, передает Kazakhstan Today.

Если пациенты умерли от инсульта либо других тяжелых заболеваний, но при этом был выявлен также вирус COVID-19, то данный случай не будет зафиксирован в статистики в смертности от коронавирусной инфекции", - сообщает Оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению ЧП.

Отмечается, что на сегодняшний день в стране выявлено 25 случаев смерти от коронавируса. Каждый факт смерти больного исследуется индивидуально и выносится решение после учета всех факторов.

По состоянию на сегодняшний вечер в Казахстане зарегистрировано еще 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

городе Нур-Султане - 4;

городе Шымкенте - 5;

Мангистауской области - 1;

Карагандинской области - 3;

Алматинской области - 8;

Жамбылской области - 3;

Западно-Казахстанской области - 3.

На сегодняшний день в РК подтверждены 3105 случаев коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 616;

городе Алматы - 926;

городе Шымкенте - 189;

Акмолинской области - 98;

Актюбинской области - 65;

Алматинской области - 122;

Атырауской области - 131;

Восточно-Казахстанской области - 17;

Жамбылской области - 116;

Западно-Казахстанской области - 130;

Карагандинской области - 142;

Костанайской области - 454

Кызылординской области - 187;

Мангистауской области - 45;

Павлодарской области - 122;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 124.

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