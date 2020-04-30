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В Казахстане ведется раздельная статистика смертности от COVID-19 и других заболеваний

29.04.2020, 20:54 11017
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане ведется раздельная статистика смертности от COVID-19 и других заболеваний, передает Kazakhstan Today.
 

Если пациенты умерли от инсульта либо других тяжелых заболеваний, но при этом был выявлен также вирус COVID-19, то данный случай не будет зафиксирован в статистики в смертности от коронавирусной инфекции", - сообщает Оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению ЧП.

 
Отмечается, что на сегодняшний день в стране выявлено 25 случаев смерти от коронавируса. Каждый факт смерти больного исследуется индивидуально и выносится решение после учета всех факторов. 
 
По состоянию на сегодняшний вечер в Казахстане зарегистрировано еще 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
 
городе Нур-Султане - 4;
 
городе Шымкенте - 5;
 
Мангистауской области - 1;
 
Карагандинской области - 3;
 
Алматинской области - 8;
 
Жамбылской области - 3;
 
Западно-Казахстанской области - 3.
 
На сегодняшний день в РК подтверждены 3105 случаев коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 616;
 
городе Алматы - 926;
 
городе Шымкенте - 189;
 
Акмолинской области - 98;
 
Актюбинской области - 65;
 
Алматинской области - 122;
 
Атырауской области - 131;
 
Восточно-Казахстанской области - 17;
 
Жамбылской области - 116;
 
Западно-Казахстанской области - 130;
 
Карагандинской области - 142;
 
Костанайской области - 454
 
Кызылординской области - 187;
 
Мангистауской области - 45;
 
Павлодарской области - 122;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 124.
 

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