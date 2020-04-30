Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане ведется раздельная статистика смертности от COVID-19 и других заболеваний, передает Kazakhstan Today.
Если пациенты умерли от инсульта либо других тяжелых заболеваний, но при этом был выявлен также вирус COVID-19, то данный случай не будет зафиксирован в статистики в смертности от коронавирусной инфекции", - сообщает Оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению ЧП.
Отмечается, что на сегодняшний день в стране выявлено 25 случаев смерти от коронавируса. Каждый факт смерти больного исследуется индивидуально и выносится решение после учета всех факторов.
По состоянию на сегодняшний вечер в Казахстане зарегистрировано еще 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
городе Нур-Султане - 4;
городе Шымкенте - 5;
Мангистауской области - 1;
Карагандинской области - 3;
Алматинской области - 8;
Жамбылской области - 3;
Западно-Казахстанской области - 3.
На сегодняшний день в РК подтверждены 3105 случаев коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 616;
городе Алматы - 926;
городе Шымкенте - 189;
Акмолинской области - 98;
Актюбинской области - 65;
Алматинской области - 122;
Атырауской области - 131;
Восточно-Казахстанской области - 17;
Жамбылской области - 116;
Западно-Казахстанской области - 130;
Карагандинской области - 142;
Костанайской области - 454
Кызылординской области - 187;
Мангистауской области - 45;
Павлодарской области - 122;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 124.
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