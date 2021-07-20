НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане внесли изменения в клинический протокол диагностики и лечения Covid-19 у взрослых, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В новом протоколе введено понятие "долгий ковид", когда симптомы заболевания длятся более 12 недель, сообщает портал medelement.com.
Также в документе дополнили список жалоб пациентов при инкубационном периоде и при тяжёлом течении заболевания. В него вошли:
- повышение температуры тела (гипертермия - или без повышения температуры);
- общая слабость, недомогание;
- головная боль;
- потливость (может быть выраженная);
- потеря аппетита;
- беспокойное поведение (ажитация);
- боли в мышцах, костях и суставах, ломота в теле (иногда интенсивные);
- кашель (редкий сухой или с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, может быть мучительным, приступообразным);
- першение и боли в горле при глотании;
- заложенность носа, ринит;
- боли в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха;
- аносмия (потеря обоняния);
- агевзия (потеря вкуса);
- звон в ушах, нарушения слуха;
- тошнота, рвота;
- икота;
- абдоминальные боли, диарея, слабость сфинктеров;
- конъюнктивит (редко);
- сыпь (требуется уточнение причины).
При тяжёлом течении:
- одышка (на момент осмотра или в динамике заболевания);
- затруднённое дыхание, ощущение нехватки воздуха;
- учащенное сердцебиение;
- тошнота, рвота (редко);
- упорная головная боль;
- боли в животе;
- боли в области сердца;
- головокружение;
- задержка мочи;
- периферический коллапс;
- острая сердечная недостаточность;
- тромбозы сосудов нижних конечностей, гангрена.
В новом протоколе также конкретизировали условия назначения препарата "Ремдесевир". Его может назначить консилиум врачей при наличия подписанного информированного согласия пациента, когда потенциальная польза превышает потенциальный риск.
Кроме того, в документе дополнен список лабораторных исследований, проводимых биохимическим методом, подробно расписано проведение ПЦР-исследования и КТ-, рентген-диагностики у лиц с лёгкой степенью тяжести и у лиц со среднетяжёлой степенью тяжести заболевания.
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