НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане внесли изменения в клинический протокол диагностики и лечения Covid-19 у взрослых, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В новом протоколе введено понятие "долгий ковид", когда симптомы заболевания длятся более 12 недель, сообщает портал medelement.com.

Также в документе дополнили список жалоб пациентов при инкубационном периоде и при тяжёлом течении заболевания. В него вошли:

- повышение температуры тела (гипертермия - или без повышения температуры);

- общая слабость, недомогание;

- головная боль;

- потливость (может быть выраженная);

- потеря аппетита;

- беспокойное поведение (ажитация);

- боли в мышцах, костях и суставах, ломота в теле (иногда интенсивные);

- кашель (редкий сухой или с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, может быть мучительным, приступообразным);

- першение и боли в горле при глотании;

- заложенность носа, ринит;

- боли в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха;

- аносмия (потеря обоняния);

- агевзия (потеря вкуса);

- звон в ушах, нарушения слуха;

- тошнота, рвота;

- икота;

- абдоминальные боли, диарея, слабость сфинктеров;

- конъюнктивит (редко);

- сыпь (требуется уточнение причины).

При тяжёлом течении:

- одышка (на момент осмотра или в динамике заболевания);

- затруднённое дыхание, ощущение нехватки воздуха;

- учащенное сердцебиение;

- тошнота, рвота (редко);

- упорная головная боль;

- боли в животе;

- боли в области сердца;

- головокружение;

- задержка мочи;

- периферический коллапс;

- острая сердечная недостаточность;

- тромбозы сосудов нижних конечностей, гангрена.

В новом протоколе также конкретизировали условия назначения препарата "Ремдесевир". Его может назначить консилиум врачей при наличия подписанного информированного согласия пациента, когда потенциальная польза превышает потенциальный риск.

Кроме того, в документе дополнен список лабораторных исследований, проводимых биохимическим методом, подробно расписано проведение ПЦР-исследования и КТ-, рентген-диагностики у лиц с лёгкой степенью тяжести и у лиц со среднетяжёлой степенью тяжести заболевания.

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