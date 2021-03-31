АЛМАТЫ. 30 МАРТА - В Казахстане, возможно, появился собственный, мутировавший штамм коронавируса. Условно его пока назвали "алматинским", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщили специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете. С 18 по 25 марта они проводили исследования, целью которых было определить наличие в нашей стране британского и южноафриканского штаммов, сообщает " Хабар 24 ".

Пока не совсем понятно, влияет ли мутация алматинской разновидности на базовые свойства коронавируса, а именно – на его заразность и способность вызывать определенные симптомы заболевания. Для этого необходимы дополнительные исследования.

18 марта в Центр вакцинологии при аграрном университете поступило 12 образцов коронавируса. Их передали специалисты санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга. Образцы необходимо было подробно изучить, так как эпидемиологи предполагали, что в Казахстан завезены британский и южноафриканский штаммы.

Были подозрения - почему? Они ставили ПЦР (полимеразная цепная реакция). У них есть специальные наборы, которые они получили от ВОЗ. Они выявили определенную мутацию, которая свойственна этим трем штаммам. Но точно они не могли установить, какая именно. И для этой цели образцы были переданы нам", - сообщил руководитель международного центра вакцинологии Кайсар Табынов.

Для того чтобы выявить в Казахстане британский и южноафриканский штаммы возбудителя СOVID-19, нашим ученым потребовалась примерно одна неделя.

Ученые выяснили, что британская разновидность на 100% соответствует той, которая сегодня хорошо изучена. Но южноафриканский штамм уже мутировал. И далее – самое интересное. Мутация выявлена в исходном уханьском штамме, который уже более года вызывает в Казахстане всплески заболеваемости. Этот мутаген пока условно назвали "алматинским".

Мы пока не можем говорить, за что отвечает данная мутация, еще не исследованы другие изоляты, чтобы можно было сказать, что да, именно закрепленная мутация. Наличие данной дополнительной мутации, так как она не находится в зоне связывания с рецепторами, необходимо дополнительное проведение исследований, чтобы узнать, что она именно закрепленная мутация, а не случайная", - сказал микробиолог Виталий Строчков.

Микробиолог говорит, что в данном направлении необходимо продолжать исследования. Необходимо изучить по меньшей мере 10 образцов из разных регионов Казахстана, чтобы окончательно понять, с чем мы сейчас имеем дело.

Нам пока не известно, насколько эти вирусы распространены в нашей популяции в Казахстане. Эти образцы только по городу Алматы. Но для того чтобы этой информацией владеть, нужно проводить широкие, подробные исследования. Допустим, на Западе, к примеру в Великобритании, каждый 10-й образец, который положительно реагирует на СOVID-19, они делают секвенирование. Но в нашей стране этот охват, к сожалению, мизерный", - говорит руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов.

Тем не менее более серьезные опасения у специалистов вызывает всё-таки южноафриканский штамм. Этот вариант вируса намного агрессивнее и теперь может поражать детей. Образцы были взяты у маленьких пациентов в одном из инфекционных стационаров Алматы. Кроме того, южноафриканский штамм существенно снижает эффективность антиковидных вакцин. Это очень беспокоит всех, особенно накануне массовой иммунизации населения.





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