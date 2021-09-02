В Казахстане временно зарегистрировали немецкую вакцину Pfizer-BioNTech Comirnaty "Комирнати"

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Немецкая вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty "Комирнати" временно зарегистрирована в Казахстане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

23 августа 2021 года Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения выдал вакцине "Комирнати" (вакцина против COVID-19 на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) временное регистрационное удостоверение сроком на 8 месяцев", - сообщается на сайте Минздрава.

Вакцина "Комирнати" - совместная разработка компаний Pfizer и BionTech.

"Комирнати" является вакциной, применяемой для профилактики заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. "Комирнати" показан взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше. Вакцина заставляет иммунную систему (естественную защитную систему организма) вырабатывать антитела и клетки крови, которые противодействуют вирусу, тем самым защищая организм от COVID-19. Так как "Комирнати" не содержит вирус для выработки иммунной защиты, он не может вызвать инфекцию COVID-19", - говорится в инструкции по медицинскому применению препарата.

Таким образом, в Казахстане на сегодня официально разрешены 8 вакцин:

Это комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", инактивированная казахстанская вакцина QazVac (QazCovid-in), китайская CoronaVac, российская вакцина "Спутник V", а также временно зарегистрированные немецкая "Комирнати", китайские Vero Cell и Hayat-Vax и российская "Спутник-Лайт".





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