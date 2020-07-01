Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане введут диагностику COVID-19 на цифровых рентген-аппаратах, передает Kazakhstan Today.

В стране наблюдаются большие очереди на компьютерную томографию легких. Сегодня в стране функционируют 135 томографов. Пневмония также может быть диагностирована на цифровых рентген-аппаратах, которые являются более доступными и дешевыми по стоимости. Данный метод диагностики будет также включен в клинический протокол диагностики и лечения COVID-19", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

Глава Минздрава также прокомментировал вопрос о дефиците жаропонижающих и противовирусных средств в аптеках. Он отметил, что различные провокационные сообщения в мессенджерах и соцсетях привели к тому, что население начало скупать лекарства, в особенности жаропонижающие препараты.

Сообщаю, что в стране производится достаточное количество данных препаратов, доставка по регионам налажена. Учитывая ажиотаж, сразу же было принято решение поставки и закупа лекарственных средств. Отечественными производителями поставлены крупные партии жаропонижающих препаратов. Также уже завезены "Ингавирин" (70 тыс. упаковок) и "Терафлю" (40 тыс. упаковок), которые до конца недели будут поставлены на оптовые склады и в дальнейшем будут направлены в регионы", - проинформировал Цой.

При этом он отметил, что данные препараты, согласно протоколам, не применяются для лечения COVID-19 на амбулаторном уровне.

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