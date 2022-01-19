В Казахстане вводят новые ограничения в связи с Омикроном

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Обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за рубежа, независимо от наличия вакцинации. Расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только с "зеленым" статусом по программе Ashyq", - рассказал на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.
По его словам, применяется дифференцированный подход к обучению школьников и студентов в зависимости от эпидситуации в регионах. Введены дополнительные ограничения для объектов с массовым скоплением людей.
Министр призвал ни в коем случае не воспринимать Омикрон как обычный грипп.
Особенность штамма в высокой заразности и повышенном риске повторного заражения. Коэффициент распространения 1 к 5. Он размножается в 70 раз быстрее варианта Дельта. Только за последние сутки зарегистрировано 9 700 случаев. Заболеваемость коронавирусом за последний месяц выросла в 20 раз. Такого суточного числа заболеваний не было за весь период пандемии. Вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в "красной" зоне", - отметил Тугжанов.
Лидерами по уровню заболеваемости являются Нур-Султан, Алматы, Карагандинская и Атырауская области.
По словам Тугжанова, только взаимная ответственность как государственных органов, так и общества сможет прервать цепочку распространения опасного вируса.
Сегодня единственное верное решение - вакцинация и строгое соблюдение санитарных норм", - отметил вице-премьер.
Он выразил обеспокоенность тем, что многие заболевшие граждане игнорируют требование самоизоляции и подвергают опасности себя, семью и окружающих, и призвал воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий.
Сейчас не время расслабляться, пик заболеваемости еще впереди. И если мы не хотим повтора плачевных событий пандемийного периода, необходимо неукоснительно выполнять предписания санитарных служб", - резюмировал Тугжанов.
Ранее представители Министерства образования рассказали, что обучение в Казахстане будет частично проводиться в дистанционном формате в связи с эпидемиологической ситуацией.