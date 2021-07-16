Вышло новое постановление главного санитарного врача

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Казахстане вышло новое постановление главного государственного санитарного врача республики Ерлана Киясова "Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев) следующих организаций/объектов:

- объекты по оказанию услуг населению (ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны / центры / кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи;

- типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;

- объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

- объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

- организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции / автопереходы, пункты обслуживания пассажиров;

- организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные центры (для взрослых и детей), учебно- производственные комбинаты и других внешкольные организации.

- объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома / базы / зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

- объекты общественного питания, в том числе, размещенные в организованных коллективах, а также осуществляющие доставку еды, стрит-фуды;

- медико-социальные объекты всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

- организации здравоохранения, в том числе лаборатории, аптечные организации;

- объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

- организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;

- объекты досуга, развлекательные игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры / парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иные пункты / точки по реализации лотерейных билетов и другие);

- объекты связи и телекоммуникаций.

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