В Казахстане выявили еще 25 случаев коронавируса, всего по стране 629 случаев

Зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Жамбылской области - 6, в Акмолинской области - 19", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.
Всего в стране подтверждено 629 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 219, Алматы - 116, Карагандинской области - 48, Акмолинской области - 42, Кызылординской области - 37, Жамбылской области - 35, Атырауской области - 29, Туркестанской области - 28, СКО - 25, в Шымкенте - 14, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, ВКО - 6, Мангистауской области - 5, ЗКО - 2, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 1.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом.
По состоянию на утро сегодняшнего дня число зараженных в мире составило 1 275 009 (+71 033 за сутки). Погибли 69 467 (+4 724) человек, выздоровели 262 486 (+15 838) человек.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
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