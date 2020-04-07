В Казахстане выявили еще 25 случаев коронавируса, всего по стране 629 случаев

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.00 6 апреля в Казахстане подтверждено 629 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Жамбылской области - 6, в Акмолинской области - 19", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Всего в стране подтверждено 629 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 219, Алматы - 116, Карагандинской области - 48, Акмолинской области - 42, Кызылординской области - 37, Жамбылской области - 35, Атырауской области - 29, Туркестанской области - 28, СКО - 25, в Шымкенте - 14, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, ВКО - 6, Мангистауской области - 5, ЗКО - 2, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 1.

По состоянию на утро сегодняшнего дня число зараженных в мире составило 1 275 009 (+71 033 за сутки). Погибли 69 467 (+4 724) человек, выздоровели 262 486 (+15 838) человек.

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