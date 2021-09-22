Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане выявили циркуляцию нового штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Минздравом РК продолжается работа по выявлению циркуляции штаммов коронавируса. Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле - августе текущего года. По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов (Delta, "индийский штамм" - 57 (59,4%); Alpha "британский" - 24 (25%); "уханьский" коронавирус - 10 (10,4%) и Eta, "нигерийский" - 5 (5,2%)", - сообщил в Facebook министр здравоохранения РК Алексей Цой.

По его словам, циркуляция Eta, "нигерийского" штамма, установлена в 4 регионах (Карагандинская область - 1, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 1, Нур-Султан - 1).

По данным Минздрава, о появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 сентября 2021 года Eta-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим "наблюдения".

Клинические признаки такие же, как у штаммов Alpha (британский) и Beta (южноафриканский): высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и т.д.).

В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19", - отметили Цой.

Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д.





Напомним: по состоянию на 23.59 20 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 864 955 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2093 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 19 июля 2021 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 31 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 74 110, летальных случаев - 4751, выздоровевших - 60 798.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства