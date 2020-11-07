В Казахстане выявлен 591 заболевший коронавирусом за сутки

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 5 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 114 826 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.



В разрезе регионов:



Нур-Султан - 14 744 (+34);



Алматы - 14 880 (+30);



Шымкент - 5254 (+5);



Акмолинская область - 3892 (+30);



Актюбинская область - 3347 (+6);



Алматинская область - 5205 (+10);



Атырауская область - 11 335 (+9);



Восточно-Казахстанская область - 11 190 (+250);



Жамбылская область - 4207 (+4);



Западно-Казахстанская область - 7142 (+49);



Карагандинская область - 10 662 (+20);



Костанайская область - 3753 (+49);



Кызылординская область - 3262;



Мангистауская область - 3405;



Павлодарская область - 4500 (+68);



Северо-Казахстанская область - 4627 (+25);



Туркестанская область - 3421 (+2).



Всего в стране выявлено 114 826 заболевших.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства