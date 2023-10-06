05.10.2023, 17:30 5801
В Казахстане выявлен новый штамм COVID-19
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане выявлен новый штамм COVID-19 - эрис, который является подвидом омикрона.
Нам необходимо знать, пришел ли в страну новый штамм с другой клинической картиной заболевания. Так, по последним данным исследований, в Казахстане зарегистрирован штамм омикрона под названием эрис", - цитирует zakon.kz министра.
Она добавила, что вирус выявлен во всех регионах Казахстана, сообщает tengrinews.kz.
Если мы в прошлом месяце еще говорили, что этого вида у нас нет, то сейчас по результатам анализов видим", - заявил Ажар Гиният.
Министр добавила, что заболеваемость при омикроне и его подвидах протекает в легкой или средней форме. На сегодняшний день в стационарах находятся 35 человек с диагнозом COVID-19.
Ранее ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 эрис.
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06.09.2023, 18:55 73241
В Казахстане в 1,5 раза выросло число заболевших коронавирусом
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке по заболеваемости КВИ.
За последние восемь дней в мире отмечается рост заболеваемости КВИ на 38%. Если говорить о показателях в Казахстане, то в 2023 году зарегистрировано 10 409 случаев КВИ, по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в 1,5 раза, с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте", - рассказала Зауре Ахметова.
Однако в Министерстве здравоохранения не планируют закупать вакцины.
Вакцины есть и доступны для населения. В стране есть более 257 тысяч доз. На сегодняшний день мы не рассматриваем закуп вакцины, так как охват населения достаточно высокий, более 55,9% населения получили полный курс вакцинации. С учетом мировой практики у нас прошли первичные вакцинации более 5,8 млн человек, повторно ревакцинацию - более 1,5 млн человек. То есть мы ситуация отслеживаем и с учетом эпидситуации будут рассматриваться вопросы приобретения дополнительных доз вакцин", - сказала представитель Минздрва.
По ее словам, ведомство отслеживает ситуацию по заболеваемости КВИ, и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вопрос закупа вакцин будет рассмотрен.
Ранее ВОЗ предупредила о повышении заболеваемости коронавирусом во всем мире на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Помимо сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта омикрона. В частности, опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали пиролой, - он обнаружен уже более чем в десяти странах, а новое число мутаций в его генотипе дает основание полагать, что он лучше обходит иммунитет после болезни и вакцинации.
При этом власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников.
10.08.2023, 17:26 114776
ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 эрис
Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля
Фото: unsplash.com
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Стокгольм. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 - эрис быстро распространяется по миру, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор "во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев", информирует РБК.
Частота выявления этой мутации выросла с 6,2 до 11,6%, отмечает Роспотребнадзор. Сейчас новый вариант омикрон-штамма выявлен в 51 государстве, распространение этого варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, странах Европы и Азии.
В России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют", - признали в российском Роспотребнадзоре.
Первые единичные случаи заражения EG.5 выявлены в России в апреле в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего за период с апреля по август выявили 17 случаев.
Симптомы заболевания штаммом эрис такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. В последний год комитет организации по ЧС "тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности" ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Гебрейесус отметил, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.
28.05.2023, 17:24 213251
Минздрав Казахстана официально отменил все ограничения по COVID-19
Фото: unsplash.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана объявило об окончательной отмене всех ограничений по борьбе с COVID-19.
В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане и в мире отменены постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, предусматривающие ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, в организациях образования, а также проекта Ashyq", - говорится в сообщении Минздрава.
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла.
Вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями", - отметили в Минздраве.
Напомним, 5 мая глава ВОЗ объявил о завершении пандемии COVID-19. По данным организации, с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.
15 февраля ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
05.05.2023, 20:13 262226
Глава ВОЗ объявил о завершении пандемии COVID-19
Фото: unsplash.com
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Москва. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, сообщает РИА Новости.
Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году. Гебрейесус отметил, что официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
25.03.2023, 13:04 349871
В Казахстане отмечается резкий рост числа заразившихся коронавирусом
В стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациентов.
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане зарегистрировали 80 случаев заражения коронавирусом и 6 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
По состоянию на 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (-1 555+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 3 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
Отметим, что в период с 22 по 24 марта число заразившихся за сутки не превышало 34 человека.
В начале марта стало известно, что для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе.
В середине февраля в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
04.03.2023, 15:14 389366
В Казахстан поступило свыше 500 тысяч доз вакцины против коронавируса
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации", - пояснили в ведомстве.
С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина "Комирнати/Омикрон" - это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5.
Отмечается, что вакцина "Комирнати/Омикрон" будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции.
Напомним, что в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" ("Пфайзер", США).
Следует отметить, что омикрон-штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (цербер).
Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время.
В этой связи Министерство здравоохранения РК призывает население страны к ревакцинации против КВИ и внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией. Не откладывайте ревакцинацию, защитите себя и своих близких от коронавирусной инфекции и его осложнений заранее", - заключили в Минздраве.
21.02.2023, 19:24 407786
В Казахстане растет заболеваемость КВИ и гриппом
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 21 февраля, в ходе брифинга в СЦК руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова сообщила о росте количества заболевших коронавирусом и гриппом.
Все регионы Казахстана на сегодня находятся в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В сутки регистрируется до 120 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-, выздоровело 99% больных.
За последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,4 раза, то есть с 754 случаев до 1705 случаев", - сообщила Роза Кожапова.
В настоящее время зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11 случаев, то есть с 24 до 35 случаев за неделю.
В свою очередь доктор медицинских наук, внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РК Бахыт Кошерова отметила, что грипп, ОРВИ и КВИ сегодня имеют ряд особенностей, на которые необходимо обратить внимание. По ее словам, у больных может наблюдаться длительная лихорадка, когда в течение от 3-5 дней температура тела может пониматься от 38 до 40 градусов.
Выраженные симптомы интоксикации: слабость, повышенная потливость, быстрая утомляемость. Возможно у отдельных пациентов присоединение вторичных бактериальных инфекций: пневмония, гнойный гайморит, ангина, отит. Активация герпетической инфекции. Кроме того, у пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями отмечается повышение отдельных показателей. Например, у больных сахарным диабетом - уровня глюкозы в крови", - сказала Бахыт Кошерова.
Напомним, недавно в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".
Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения", - отметила специалист.
Она заявила, что второй фазы не ожидается.
18.02.2023, 11:15 418721
В Казахстане зарегистрирован смертельный случай от COVID-19
На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1647 человек
Фото: Минздрав РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек скончался за минувшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции.
Всего, по данным Министерства здравоохранения, в республике продолжают получать лечение от COVID-19 1647 человек (-1 472+ и 175 КВИ-).
Из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном лечении - 1535 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?