В Казахстане выявлен новый штамм COVID-19

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Стокгольм. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 - эрис быстро распространяется по миру, - Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 - эрис быстро распространяется по миру, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).





Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор "во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев", информирует РБК.





Частота выявления этой мутации выросла с 6,2 до 11,6%, отмечает Роспотребнадзор. Сейчас новый вариант омикрон-штамма выявлен в 51 государстве, распространение этого варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, странах Европы и Азии.





В России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют", - признали в российском Роспотребнадзоре.





Первые единичные случаи заражения EG.5 выявлены в России в апреле в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего за период с апреля по август выявили 17 случаев.





Симптомы заболевания штаммом эрис такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.





Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. В последний год комитет организации по ЧС "тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности" ситуации с заболеваемостью COVID-19.





Гебрейесус отметил, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.