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В Казахстане выявлен первый случай заражения COVID-19 ученика дежурного класса

23.09.2020 7723
В Казахстане выявлен первый случай заражения COVID-19 ученика дежурного класса
Усть-Каменогорск. 23 сентября. Kazakhstan Today - У ученика дежурного класса одной из сельских школ Восточно-Казахстанской области выявлен коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today. 
 
Багдат Коджахметов сообщил, что заболел ученик второго класса.
 

14 сентября в поселке Парыгино (район Алтай Восточно-Казахстанской области) был выявлен первый случай заражения ученика дежурного класса. Мама ребенка является учителем. Температура в первый день была 37 градусов, присутствовали все симптомы заражения вирусом. Проведенный анализ ПЦР дал положительный результат", - уточнил он. 

 
По его словам, в классе, где выявлен зараженный, учится 12 детей. Всех их, в том числе учителей и контактных лиц, также проверяют на возможность заражения.
 
Сейчас мальчик лечится на дому, состояние удовлетворительное.
 

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