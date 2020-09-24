В Казахстане выявлен первый случай заражения COVID-19 ученика дежурного класса

Усть-Каменогорск. 23 сентября. Kazakhstan Today - У ученика дежурного класса одной из сельских школ Восточно-Казахстанской области выявлен коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

Багдат Коджахметов сообщил, что заболел ученик второго класса.

14 сентября в поселке Парыгино (район Алтай Восточно-Казахстанской области) был выявлен первый случай заражения ученика дежурного класса. Мама ребенка является учителем. Температура в первый день была 37 градусов, присутствовали все симптомы заражения вирусом. Проведенный анализ ПЦР дал положительный результат", - уточнил он.

По его словам, в классе, где выявлен зараженный, учится 12 детей. Всех их, в том числе учителей и контактных лиц, также проверяют на возможность заражения.

Сейчас мальчик лечится на дому, состояние удовлетворительное.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства