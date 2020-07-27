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В Казахстане выявлено 1494 новых случаев коронавирусной инфекции

26.07.2020, 10:00 8533
В Казахстане выявлено 1494 новых случаев коронавирусной инфекции
Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1494 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрировано 856 случаев заражения с симптомами и 638 бессимптомных носителей.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
 
город Нур-Султан - 284 / 108;
 
город Алматы - 173 / 59;
 
город Шымкент - 39 / 12;
 
Акмолинская область - 53 / 25;
 
Актюбинская область - 12 / 5;
 
Алматинская область - 59 / 29;
 
Атырауская область - 85 / 64;
 
Восточно-Казахстанская область - 192 / 88;
 
Жамбылская область - 53 / 34;
 
Западно-Казахстанская область - 95 / 56;
 
Карагандинская область - 121 / 49;
 
Костанайская область - 59 / 39;
 
Кызылординская область - 24 / 17;
 
Мангистауская область - 71 / 29;
 
Павлодарская область - 73 / 9;
 
Северо-Казахстанская область - 80 / 11;
 
Туркестанская область - 21 / 4.
 
Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 81 720 заболевших, из них 585 скончались.
 
За прошедшие стуки также от COVID-19 выздоровели 563 человека. Всего выздоровевших на сегодняшний день 51 260 человек.
 

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