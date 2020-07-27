В Казахстане выявлено 1494 новых случаев коронавирусной инфекции

Зарегистрировано 856 случаев заражения с симптомами и 638 бессимптомных носителей.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 284 / 108;
город Алматы - 173 / 59;
город Шымкент - 39 / 12;
Акмолинская область - 53 / 25;
Актюбинская область - 12 / 5;
Алматинская область - 59 / 29;
Атырауская область - 85 / 64;
Восточно-Казахстанская область - 192 / 88;
Жамбылская область - 53 / 34;
Западно-Казахстанская область - 95 / 56;
Карагандинская область - 121 / 49;
Костанайская область - 59 / 39;
Кызылординская область - 24 / 17;
Мангистауская область - 71 / 29;
Павлодарская область - 73 / 9;
Северо-Казахстанская область - 80 / 11;
Туркестанская область - 21 / 4.
Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 81 720 заболевших, из них 585 скончались.
За прошедшие стуки также от COVID-19 выздоровели 563 человека. Всего выздоровевших на сегодняшний день 51 260 человек.
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