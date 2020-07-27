В Казахстане выявлено 1494 новых случаев коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1494 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано 856 случаев заражения с симптомами и 638 бессимптомных носителей.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 284 / 108;

город Алматы - 173 / 59;

город Шымкент - 39 / 12;

Акмолинская область - 53 / 25;

Актюбинская область - 12 / 5;

Алматинская область - 59 / 29;

Атырауская область - 85 / 64;

Восточно-Казахстанская область - 192 / 88;

Жамбылская область - 53 / 34;

Западно-Казахстанская область - 95 / 56;

Карагандинская область - 121 / 49;

Костанайская область - 59 / 39;

Кызылординская область - 24 / 17;

Мангистауская область - 71 / 29;

Павлодарская область - 73 / 9;

Северо-Казахстанская область - 80 / 11;

Туркестанская область - 21 / 4.

Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 81 720 заболевших, из них 585 скончались.

За прошедшие стуки также от COVID-19 выздоровели 563 человека. Всего выздоровевших на сегодняшний день 51 260 человек.

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