В Казахстане выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН.1 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 797 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из 189 новых случаев заболевания КВИ, в Нур-Султане выявлено 55, в Алматы - 98.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 788 человек (-741 и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 115 пациентов, на амбулаторном уровне - 673 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 человек, на аппарате ИВЛ - 1.

На 29 июня зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией (КВИ-).

По состоянию на 1 июля в Казахстане первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 9 524 932 человека, вторым компонентом - 9 308 744 человека. Ревакцинированы 4 793 372.