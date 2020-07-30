В Казахстане выявлено 1544 новых случаев COVID-19

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Всего в Казахстане за период пандемии выявлено 86 192 заболевших, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1544 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 760 без клинических проявлений", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 250 / 136;

город Алматы - 271 / 162;

город Шымкент - 51 / 35;

Акмолинская область - 51 / 28;

Актюбинская область - 22 / 8;

Алматинская область - 73 / 50;

Атырауская область - 58 / 42;

Восточно-Казахстанская область - 193 / 75;

Жамбылская область - 52 / 35;

Западно-Казахстанская область - 80 / 41;

Карагандинская область - 129 / 40;

Костанайская область - 65 / 42;

Кызылординская область - 52 / 21;

Мангистауская область - 49 / 9;

Павлодарская область - 50 / 17;

Северо-Казахстанская область - 63 / 5;

Туркестанская область - 35 / 14.

Всего в стране выявлено 86 192 заболевших.

Кроме того, за сутки в стране 2234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 347;

город Алматы - 157;

город Шымкент - 18;

Акмолинская область - 153;

Актюбинская область - 16;

Алматинская область - 242;

Атырауская область - 40;

Восточно-Казахстанская область - 193;

Жамбылская область - 18;

Западно-Казахстанская область - 72;

Карагандинская область - 71;

Костанайская область - 661;

Кызылординская область - 30;

Мангистауская область - 49;

Павлодарская область - 19;

Северо-Казахстанская область - 140;

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 56 638 человек.





Ранее сообщалось, что за период с 20 по 26 июля в Казахстане от КВИ скончались 208 человек





По последним данным, в мире число заболевших КВИ превысило 16,8 млн, более 10,4 млн выздоровели, скончались более 663 тыс. человек.

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