В Казахстане выявлено еще 20 случаев COVID-19

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.35 зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрировано еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 4, городе Алматы - 7, городе Шымкенте - 4, Алматинской области - 1, Атырауская области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Всего на данный час в РК зарегистрировано 5056 случаев заражения коронавирусом. От инфекции 31 человек скончался. Выздоровели 1828 человек.
Статистика случаев заражения в РК:
Нур-Султан - 1053;
Алматы - 1578;
Шымкент - 233;
Акмолинская область - 109;
Актюбинская область - 172;
Алматинская область - 183;
Атырауская область - 298;
Восточно-Казахстанская область - 48;
Жамбылская область - 178;
Западно-Казахстанская область - 240;
Карагандинская область - 191;
Костанайская область - 61;
Кызылординская область - 229;
Мангистауская область - 120;
Павлодарская область - 154;
Северо-Казахстанская область - 34;
Туркестанская область - 175.
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