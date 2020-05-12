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В Казахстане выявлено еще 20 случаев COVID-19

10.05.2020, 12:54 13150
Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.35 зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 4, городе Алматы - 7, городе Шымкенте - 4, Алматинской области - 1, Атырауская области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
Всего на данный час в РК зарегистрировано 5056 случаев заражения коронавирусом. От инфекции 31 человек скончался. Выздоровели 1828 человек.
 
Статистика случаев заражения в РК:
 
Нур-Султан - 1053;
 
Алматы - 1578;
 
Шымкент - 233;
 
Акмолинская область - 109;
 
Актюбинская область - 172;
 
Алматинская область - 183;
 
Атырауская область - 298;
 
Восточно-Казахстанская область - 48;
 
Жамбылская область - 178;
 
Западно-Казахстанская область - 240;
 
Карагандинская область - 191;
 
Костанайская область - 61;
 
Кызылординская область - 229;
 
Мангистауская область - 120;
 
Павлодарская область - 154;
 
Северо-Казахстанская область - 34;
 
Туркестанская область - 175.
 

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