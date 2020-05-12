В Казахстане выявлено еще 20 случаев COVID-19

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.35 зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 4, городе Алматы - 7, городе Шымкенте - 4, Алматинской области - 1, Атырауская области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz .

Всего на данный час в РК зарегистрировано 5056 случаев заражения коронавирусом. От инфекции 31 человек скончался. Выздоровели 1828 человек.

Статистика случаев заражения в РК:

Нур-Султан - 1053;

Алматы - 1578;

Шымкент - 233;

Акмолинская область - 109;

Актюбинская область - 172;

Алматинская область - 183;

Атырауская область - 298;

Восточно-Казахстанская область - 48;

Жамбылская область - 178;

Западно-Казахстанская область - 240;

Карагандинская область - 191;

Костанайская область - 61;

Кызылординская область - 229;

Мангистауская область - 120;

Павлодарская область - 154;

Северо-Казахстанская область - 34;

Туркестанская область - 175.

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