В Казахстане выявлены 564 заболевших коронавирусом за сутки

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 117 336 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 14 889 (+22);

Алматы - 14 990 (+24);

Шымкент - 5267 (+1);

Акмолинская область - 4059 (+44);

Актюбинская область - 3370 (+2);

Алматинская область - 5255 (+17);

Атырауская область - 11 366 (+7);

Восточно-Казахстанская область - 12 295 (+245);

Жамбылская область - 4225 (+5);

Западно-Казахстанская область - 7300 (+26);

Карагандинская область - 10 725 (+14);

Костанайская область - 3988 (+63);

Кызылординская область - 3262;

Мангистауская область - 3408;

Павлодарская область - 4735 (+47);

Северо-Казахстанская область - 4776 (+46);

Туркестанская область - 3426 (+1).

Всего в стране выявлено 117 336 заболевших.

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