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В Казахстане выявлены 564 заболевших коронавирусом за сутки

10.11.2020 32131
В Казахстане выявлены 564 заболевших коронавирусом за сутки
Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 117 336 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 14 889 (+22);
 
Алматы - 14 990 (+24);
 
Шымкент - 5267 (+1);
 
Акмолинская область - 4059 (+44);
 
Актюбинская область - 3370 (+2);
 
Алматинская область - 5255 (+17);
 
Атырауская область - 11 366 (+7);
 
Восточно-Казахстанская область - 12 295 (+245);
 
Жамбылская область - 4225 (+5);
 
Западно-Казахстанская область - 7300 (+26);
 
Карагандинская область - 10 725 (+14);
 
Костанайская область - 3988 (+63);
 
Кызылординская область - 3262;
 
Мангистауская область - 3408;
 
Павлодарская область - 4735 (+47);
 
Северо-Казахстанская область - 4776 (+46);
 
Туркестанская область - 3426 (+1).
 
Всего в стране выявлено 117 336 заболевших.
 

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