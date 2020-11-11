В Казахстане выявлены 564 заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 14 889 (+22);
Алматы - 14 990 (+24);
Шымкент - 5267 (+1);
Акмолинская область - 4059 (+44);
Актюбинская область - 3370 (+2);
Алматинская область - 5255 (+17);
Атырауская область - 11 366 (+7);
Восточно-Казахстанская область - 12 295 (+245);
Жамбылская область - 4225 (+5);
Западно-Казахстанская область - 7300 (+26);
Карагандинская область - 10 725 (+14);
Костанайская область - 3988 (+63);
Кызылординская область - 3262;
Мангистауская область - 3408;
Павлодарская область - 4735 (+47);
Северо-Казахстанская область - 4776 (+46);
Туркестанская область - 3426 (+1).
Всего в стране выявлено 117 336 заболевших.
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