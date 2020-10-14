В Казахстане выявлены еще 70 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 70 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3;

город Алматы - 9;

город Шымкент - 4;

Акмолинская область - 5;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 11;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 5;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 4;

Павлодарская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 12.

Всего в стране выявлен 108 901 заболевший.

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