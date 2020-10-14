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В Казахстане выявлены еще 70 заболевших коронавирусом

13.10.2020 25111
В Казахстане выявлены еще 70 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 70 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 3;
 
город Алматы - 9;
 
город Шымкент - 4;
 
Акмолинская область - 5;
 
Атырауская область - 8;
 
Восточно-Казахстанская область - 11;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 5;
 
Карагандинская область - 6;
 
Костанайская область - 4;
 
Павлодарская область - 1;
 
Северо-Казахстанская область - 12.
 
Всего в стране выявлен 108 901 заболевший.
 

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