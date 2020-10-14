В Казахстане выявлены еще 70 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 70 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3;
город Алматы - 9;
город Шымкент - 4;
Акмолинская область - 5;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 11;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 5;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 4;
Павлодарская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 12.
Всего в стране выявлен 108 901 заболевший.
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