В Казахстане выявлены еще 76 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 20;
город Алматы - 3;
Акмолинская область - 2;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 3;
Атырауская область - 5;
Восточно-Казахстанская область - 28;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 4;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 5.
Всего в стране выявлены 107 450 заболевших.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства