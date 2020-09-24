В Казахстане выявлены еще 76 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 22 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 450 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 20;

город Алматы - 3;

Акмолинская область - 2;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 5;

Восточно-Казахстанская область - 28;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 4;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 5.

Всего в стране выявлены 107 450 заболевших.

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