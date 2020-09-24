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В Казахстане выявлены еще 76 заболевших коронавирусом

23.09.2020 14689
В Казахстане выявлены еще 76 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 22 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 450 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 20;
 
город Алматы - 3;
 
Акмолинская область - 2;
 
Актюбинская область - 1;
 
Алматинская область - 3;
 
Атырауская область - 5;
 
Восточно-Казахстанская область - 28;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 4;
 
Костанайская область - 2;
 
Кызылординская область - 1;
 
Северо-Казахстанская область - 5.
 
Всего в стране выявлены 107 450 заболевших.
 

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