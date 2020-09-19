В Казахстане выявлены еще 78 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 134 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 78 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 25;

город Алматы - 7;

Акмолинская область - 2;

Актюбинская область - 2;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 20;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 3;

Павлодарская область - 2;

Северо-Казахстанская область - 4.

Всего в стране выявлены 107 134 заболевших.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства