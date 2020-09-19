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В Казахстане выявлены еще 78 заболевших COVID-19

18.09.2020 8965
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 134 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 78 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 25;
 
город Алматы - 7;
 
Акмолинская область - 2;
 
Актюбинская область - 2;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 20;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 5;
 
Костанайская область - 3;
 
Павлодарская область - 2;
 
Северо-Казахстанская область - 4.
 
Всего в стране выявлены 107 134 заболевших.
 

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