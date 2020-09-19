В Казахстане выявлены еще 78 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 134 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 78 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 25;
город Алматы - 7;
Акмолинская область - 2;
Актюбинская область - 2;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 20;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 3;
Павлодарская область - 2;
Северо-Казахстанская область - 4.
Всего в стране выявлены 107 134 заболевших.
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