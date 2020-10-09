В Казахстане выявлены еще 92 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 454 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 92 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 8;

город Алматы - 10;

город Шымкент - 2;

Акмолинская область - 4;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 19;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 3;

Мангистауская область - 3;

Павлодарская область - 7;

Северо-Казахстанская область - 9;

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлены 108 454 заболевших.

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