В Казахстане выявлены еще 92 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 92 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 8;
город Алматы - 10;
город Шымкент - 2;
Акмолинская область - 4;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 19;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 3;
Мангистауская область - 3;
Павлодарская область - 7;
Северо-Казахстанская область - 9;
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлены 108 454 заболевших.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства