В Казахстане выздоровели почти 64% заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане доля выздоровевших пациентов от количества заболевших COVID-19 составила 63,8%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с 1 по 25 июля в РК снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%. Число вызовов скорой помощи снизилось на 35%, в том числе по КВИ - на 37%.

Занятость реанимационных коек уменьшилась с 73% до 57%, загруженность провизорных и инфекционных стационаров - до 54%.

Отметим, что в РК за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1772 человека. Всего на сегодняшний день число выздоровевших составляет 51 260. Всего с начла эпидемии зарегистрировано 80 226 заболевших , от инфекции скончались 595 человек.

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