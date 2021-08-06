В Казахстане за месяц выявили в 10 раз больше нарушителей с "красным" статусом

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В Казахстане за месяц число нарушителей карантина с "красным" статусом выросло в 10 раз, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщила заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Юлия Якупбаева. По ее информации, количество участников выросло в 4 раза - до 88 570.

И если раньше мы говорили, что в проекте большой охват общепита, то теперь заходит очень большой сегмент предприятий торговли. По стране более 700 крупных торговых центров и крытых рынков являются участниками проекта Ashyq. То есть, если в среднем в ТРЦ 300 арендаторов (а бывает и в 2 раза больше), то охват проектом объектов торговли уже "перевалил" за 200 тыс.", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Якупбаева отметила, что наблюдается прямая корреляция вхождения крупных объектов торговли с выявляемостью нарушителей.

Фактически за месяц количество выявленных нарушителей карантина с "красным" статусом выросло со 184 до 1916 в день, то есть более чем в 10 раз. Хочу напомнить, что для проверки статуса не обязательно выходить из дома. Есть сервис - сайт Ashyq.kz. С его помощью онлайн свой статус проверяет более 400 тыс. человек ежедневно. В день через сайт фиксируется более 7700 граждан с "красным" статусом", - подчеркнула она.

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