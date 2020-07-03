В Казахстане за нарушение карантина граждан будут штрафовать на 83 тыс. тенге, предприятия - на 639 тыс. тенге

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане предусмотрены штрафы за нарушение карантинного режима. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент агентства.

Особо обращаю внимание бизнес-сообщества и наших граждан на следующее: за нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица - на 30 МРП (83 340 тенге), субъекты предпринимательства - от 230 МРП (638 940) и выше", - сказал Тугжанов.

Он уточнил, что соответствующий нормативно-правовой акт будет принят уже на этой неделе.

Вице-премьер также подчеркнул, что в период реализации строгих ограничительных мер будет вестись постоянный мониторинг ситуации и оценка эффективности принимаемых мер.

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