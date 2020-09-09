В Казахстане за неделю от КВИ скончались 46 человек

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - С 31 августа по 6 сентября в Казахстане зарегистрированы 46 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, из 46 случаев в:

Акмолинской области - 6: мужчины 1946, 1949, 1962, 1956 годов рождения; женщины 1958, 1959 годов рождения;

Алматинской области - 6: мужчины 1944, 1958, 1952 годов рождения; женщины 1991, 1951, 1989 годов рождения;

Атырауской области -1: мужчина 1965 года рождения;

Западно-Казахстанской области - 3: мужчины 1945, 1940, 1954 годов рождения;

Восточно-Казахстанской области -8: мужчины 1960, 1961 годов рождения; женщины 1945, 1960, 1939, 1938, 1951, 1975 годов рождения;

Карагандинской области - 8: мужчины 1963, 1969, 1942, 1957 годов рождения; женщины 1954, 1949, 1939, 1938 годов рождения;

Мангистауской области - 1: мужчина 1956 года рождения;

Павлодарской области - 1: женщина 1941 года рождения;

Северо-Казахстанской области - 1: женщина 1952 года рождения;

Нур-Султане - 7: мужчины 1959, 1951, 1939, 1932, 1947 годов рождения; женщины 1968, 1954 годов рождения;

Алматы - 4: мужчины 1940, 1957, 1938, 1939 годов рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 1634 случая с летальным исходом.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4892 человека, среди которых детей - 32. В стационарах находятся 2680 пациентов, на амбулаторном уровне - 2212. 142 человека находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства