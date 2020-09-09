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В Казахстане за неделю от КВИ скончались 46 человек

08.09.2020, 19:37 6967
В Казахстане за неделю от КВИ скончались 46 человек
Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - С 31 августа по 6 сентября в Казахстане зарегистрированы 46 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, из 46 случаев в:
 
Акмолинской области - 6: мужчины 1946, 1949, 1962, 1956 годов рождения; женщины 1958, 1959 годов рождения;
 
Алматинской области - 6: мужчины 1944, 1958, 1952 годов рождения; женщины 1991, 1951, 1989 годов рождения;
 
Атырауской области -1: мужчина 1965 года рождения;
 
Западно-Казахстанской области - 3: мужчины 1945, 1940, 1954 годов рождения;
 
Восточно-Казахстанской области -8: мужчины 1960, 1961 годов рождения; женщины 1945, 1960, 1939, 1938, 1951, 1975 годов рождения;
 
Карагандинской области - 8: мужчины 1963, 1969, 1942, 1957 годов рождения; женщины 1954, 1949, 1939, 1938 годов рождения;
 
Мангистауской области - 1: мужчина 1956 года рождения;
 
Павлодарской области - 1: женщина 1941 года рождения;
 
Северо-Казахстанской области - 1: женщина 1952 года рождения;
 
Нур-Султане - 7: мужчины 1959, 1951, 1939, 1932, 1947 годов рождения; женщины 1968, 1954 годов рождения;
 
Алматы - 4: мужчины 1940, 1957, 1938, 1939 годов рождения.
 
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 1634 случая с летальным исходом. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4892 человека, среди которых детей - 32. В стационарах находятся 2680 пациентов, на амбулаторном уровне - 2212. 142 человека находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
 

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