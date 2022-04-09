В Казахстане за прошедшие сутки 20 человек заболели COVID-19

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 265 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 5,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 3,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане за прошедшие сутки 40 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 404 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2213 человек (1201 КВИ+ и 1012 КВИ-), из них: в стационарах находятся 239 пациентов, на амбулаторном уровне - 1974 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

В "зеленой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 7 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 461 797 человек, 2-м компонентом - 9 190 269 человек.