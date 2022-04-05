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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом

04.04.2022, 08:45 10891
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+). Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 199 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 035 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
2 апреля зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 7 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 705, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 334.
 
На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2523 человека (1504 КВИ+ и 1019 КВИ-), из них: в стационарах находится 293 пациента, на амбулаторном уровне - 2230 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации препаратом Pfizer.
 

новости по теме

Минздрав Казахстана: заболеваемость COVID-19 пошла на спад

05.04.2022, 14:42 1901
Минздрав Казахстана: заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала текущую эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране все спокойно, поэтому мы все ограничительные меры сняли. Но контроль, надзор по границе идет, кто заходит к нам в страну, всех проверяем. Обязательно должна быть вакцинация и отрицательный ПЦР-тест", - цитирует Гиният МИА "Казинформ".

 
Она отметила, что ситуация по COVID-19 в мире пока неспокойная. Наблюдается рост заражений в Китае, связанный с омикроном. Также рост идет в некоторых европейских странах. 
 

Но в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю общий показатель идет на снижение", - отметила Ажар Гиният. 

 
По ее информации, в Казахстане ежесуточно проводится 15 тысяч ПЦР-исследований, при этом регистрируется 10-15 случаев КВИ, пишет Zakon.kz.
 
В настоящее время лечение в ковидных стационарах проходят более 200 пациентов, в реанимациях остаются 20 человек.
 
С учетом текущей ситуации Минздрав рекомендует носить маски в местах массового скопления людей и пройти вакцинацию.
 

Обязательно бустерную дозу необходимо получать, вакцинацию, ревакцинацию. Все виды вакцин вам доступны. И защищаться нужно. Прогнозируют, в том числе ВОЗ, появление нового штамма или переход коронавируса в более легкую форму - наподобие сезонного вирусного заболевания", - сказала Ажар Гиният.

 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19

05.04.2022, 09:11 3791
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии подтверждено 1 305 214 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 2,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2453 человека (1446 КВИ+ и 1007 КВИ-), из них: в стационарах находится 268 пациентов, на амбулаторном уровне - 2185.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3, на аппарате ИВЛ - 5.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 108 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

3 апреля 2022 года зафиксирован один летальный исход от заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 11 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 705, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 345.
 

В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации препаратом Pfizer

04.04.2022, 09:43 9951
В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации препаратом Pfizer
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Министерстве здравоохранения РК ответили на часто задаваемые вопросы о вакцинации препаратом Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, для вакцинации и ревакцинации против КВИ в РК доступны вакцины QazVac, Sinoрharm, Комирнати (Pfizer). 
 

Любой гражданин Республики Казахстан или иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана три и более месяцев, могут получить первичный курс вакцинации, а также ревакцинацию с применением всех указанных вакцин", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
Вакцина "Комирнати" (Phizer) доступна для первичной вакцинации всем лицам в возрасте 12 лет и старше, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев.
 
По данным ведомства, повторный полный курс вакцинации с применением вакцины "Комирнати" (Phizer) могут получить все лица, которые планируют выехать за границу.
 

Лицам, выезжающим за рубеж, при представлении подтверждающих документов допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд. Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде по форме", - отметили в комитете.

 
Для получения повторного полного курса вакцинации можно представить следующие документы, подтверждающие необходимость выезда за рубеж: виза (туристическая, гостевая, деловая); приглашение на обучение, лечение; документ, подтверждающий участие в мероприятиях международного уровня - конкурсах, конгрессах и другое.
 
Отмечается, что интервал между последней прививкой против КВИ (вакцинацией и ревакцинацией) и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее трех месяцев.
 

Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает трех месяцев", - добавили в ведомстве.

 
Повторный полный курс вакцинации против КВИ с целью выезда за границу можно получить в медицинской организации по месту жительства, в которой проводятся профилактические прививки.
 
Вакцинация против КВИ с применением "Комирнати" проводится двукратно с интервалом 21-28 дней после первой дозы.
 
Сообщается, что вакцина "Комирнати" (Phizer) на уровне центральных складов хранится при температурном режиме минус 60-90 градусов по Цельсию в течение девяти месяцев; на уровне медицинских организации - при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию в течение месяца. В связи с этим на уровень медицинских организаций вакцина поставляется дробно малыми партиями с учетом потребления.
 

Вакцина "Комирнати" (Phizer) поступила в расфасовке по шесть доз в одном флаконе. Вскрытый флакон вакцины может храниться при температуре от плюс 2 до плюс 30 градусов по Цельсию до шести часов, после чего вакцина станет непригодной к вакцинации. В этой связи для исключения необоснованного списания вакцин очень важно собрать необходимое количество человек на вакцинацию с учетом расфасовки флакона, то есть последовательная вакцинация шести человек за короткий промежуток времени, в связи с чем просим отнестись к данному вопросу с пониманием", - пояснили в пресс-службе.

 
Кроме того, по данным комитета, для лиц, получивших первую дозу вакцинации против КВИ с применением вакцины "Комирнати" (Phizer) за пределами Республики Казахстан, предусмотрена возможность завершения курса вакцинации (получение второй дозы с соответствующим интервалом) в Казахстане этой же вакциной.
 

По состоянию на конец марта текущего года в республике имеется порядка 2 млн доз вакцины "Комирнати" (Phizer), которая обеспечит на ближайшие месяцы потребность в вакцинации и ревакцинации против КВИ для всех контингентов, подлежащих иммунизации", - говорится в сообщении. 

 
По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный "Паспорт вакцинации" в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile. В электронном "Паспорте вакцинации" будут отображаться данные о получении последнего курса вакцинации и ревакцинации.
 
По информации Минздрава, в настоящее время с 33 странами мира достигнута договоренность о взаимном признании паспортов вакцинации: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Испания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Узбекистан, Чехия, Черногория, Эстония, Япония, Шри-Ланка, Эквадор.

Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19

03.04.2022, 10:23 15781
НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 188 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 3,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 83 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 289 965 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2588 человек (1563 КВИ+ и 1025 КВИ-), из них: в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне - 2283 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса

02.04.2022, 11:00 20471
МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в РФ, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, сообщает ТАСС.
 
В пресс-службе уточнили, что вакцина так же, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме прайм-буст.
 
Как пояснили в министерстве, такая иммунизация формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта. "Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.
 
При этом отмечается, что на данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, лицам в возрасте 18 лет и старше.
 
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что назальную вакцину планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от ковида.
 
Согласно инструкции к назальной вакцине, противопоказаниями к применению препарата являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний; тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины, а также возраст до 18 лет.
 
С осторожностью вакцину рекомендуется применять при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах, отмечается в документе. "Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; со злокачественными новообразованиями", - сказано в инструкции.
 
При беременности и в период грудного вскармливания препарат разрешен, однако только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности.
 

В рамках проведенных клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности препарата "Гам-ковид-вак" при назальном введении показан очень высокий уровень безопасности вакцинации: были зарегистрирован легкие кратковременные общие (повышение температуры тела, артралгия, астения, общее недомогание, головная боль и головокружение) и местные (дискомфорт в носовой полости и в горле, отечность и гиперемия слизистой оболочки носа) нежелательные явления", - говорится в инструкции.

 

За сутки в РК зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом

02.04.2022, 08:57 21431
За сутки в РК зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 170 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 9,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 2,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 882 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2650 человек (1628 КВИ+ и 1022 КВИ-), из них: в стационарах находятся 294 пациента, на амбулаторном уровне - 2356 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
На 1 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 459 382 человека, 2-м компонентом - 9 174 582 человека.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

31 марта 2022 года в РК зарегистрировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

01.04.2022, 08:35 26676
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии 1 305 151 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2701 человек (1681 КВИ+ и 1020 КВИ-), из них: в стационарах находится 328 пациентов, на амбулаторном уровне - 2373 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
В Казахстане за сутки 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 810 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
30 марта зарегистрировано 18 случаев пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).
 
От КВИ+ за сутки скончался один человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом

31.03.2022, 08:42 32486
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 135 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 5,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 2,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 30 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 455 275 человек, 2-м компонентом - 9 161 806 человек.
 
На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 2798 человек (1783 КВИ+ и 1015 КВИ-), из них: в стационарах находится 349 пациентов, на амбулаторном уровне - 2449 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
В Казахстане за сутки 378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии - 1 289 693 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
29 марта 2022 года зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 14 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 651, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 284.
 

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