В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+). Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 199 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 035 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

2 апреля зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 7 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 705, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 334.

На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2523 человека (1504 КВИ+ и 1019 КВИ-), из них: в стационарах находится 293 пациента, на амбулаторном уровне - 2230 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.



