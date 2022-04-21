НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 417 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 4,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 1.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1791 человек (853 КВИ+ и 938 КВИ-), из них: в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 1679 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

На 19 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 474 541 человек, 2-м компонентом - 9 221 035 человек.

В Казахстане за сутки 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 904 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

18 апреля 2022 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 850, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 559.