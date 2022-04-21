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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев коронавируса

20.04.2022, 08:55 2941
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 417 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 4,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1791 человек (853 КВИ+ и 938 КВИ-), из них: в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 1679 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 19 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 474 541 человек, 2-м компонентом - 9 221 035 человек.
 
В Казахстане за сутки 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 904 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
18 апреля 2022 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 850, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 559.
 

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом

19.04.2022, 08:50 6246
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 406 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 5,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 2,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
17 апреля 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 18 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 839, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 542.
 
На 18 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 473 673 человека, 2-м компонентом - 9 218 283 человека.
 
В Казахстане за сутки 16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 896 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом

18.04.2022, 08:43 9201
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 396 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них: в стационарах находятся 127 пациентов, на амбулаторном уровне - 1689 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 17 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 473 336 человек, 2-м компонентом - 9 217 525 человек.
 
В Казахстане за сутки 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 880 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

17.04.2022, 10:15 12211
НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 387 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 290 808 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 472 670 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 216 005 человек.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в Казахстане

16.04.2022, 10:02 14876
Суточный прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в Казахстане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 343 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
В Нур-Султане - 4
 
В Алматы - 9
 
В Восточно-Казахстанской области - 4
 
В Костанайской области - 1
 
В Павлодарской области - 1
 
В Казахстане за сутки 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 290 790 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 

14 апреля 2022 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 826, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 359. 

На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1921 человек (925+ и 996 КВИ-), из них в стационарах находится 141 пациент, на амбулаторном уровне - 1780 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области. 
 
На 15 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 471 277 человек, 2-м компонентом - 9 212 190 человек. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

15.04.2022, 08:49 18036
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 355 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 6,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 290 785 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
13 апреля 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 13 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 815, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 465.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 14 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 469 870 человек, 2-м компонентом - 9 208 982 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

14.04.2022, 08:56 21951
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 343 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1920 человек (925 КВИ+ и 995 КВИ-), из них: в стационарах находится 169 пациентов, на амбулаторном уровне - 1751 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
На 13 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 468 626 человек, 2-м компонентом - 9 205 900 человек.
 
В Казахстане за сутки 38 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 758 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 

В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

13.04.2022, 08:48 26491
В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 327 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
11 апреля 2022 года зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 791, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 439.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), из них: в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне - 1755 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 22 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
На 12 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 467 542 человека, 2-м компонентом - 9 202 834 человека.
 
В Казахстане за сутки 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 720 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 

В Кыргызстане утвердили правила пересечения госграницы

12.04.2022, 20:50 27946
В Кыргызстане утвердили правила пересечения госграницы
БИШКЕК. 12 АПРЕЛЯ - В связи с открытием наземной границы с Казахстаном Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию Кыргызстана и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции представил перечень правил, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В перечне указано, что при пересечении госграницы международными авиарейсами и автотранспортом через автомобильные пункты пропуска граждане Кыргызстана, иностранцы и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакцинации, сообщает 24.kg.
 
Граждане государств - членов ЕАЭС могут использовать мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для цифрового варианта документов.
 
На борту самолета обязательны ношение маски и использование антисептиков, допускаются на него только пассажиры без клинических проявлений COVID-19. В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам пассажиры обязаны пройти экспресс-тестирование.
 
Детям до 12 лет не требуется наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полном курсе вакцинации.
 
Перед вылетом в зарубежные страны граждан призывают обязательно узнать о действующих правилах в иностранном государстве.
 
Напомним, Казахстан снял ограничения на сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.
 

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