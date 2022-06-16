НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 887 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 июня зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (119 КВИ+ и 41 КВИ-), из них в стационарах находится 38 пациентов, на амбулаторном уровне - 122 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 15 июня 2022 года I компонентом провакцинирован 9 515 881 человек, II компонентом - 9 294 229 человек. Ревакцинированы 4 728 908 человек.