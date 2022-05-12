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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом

11.05.2022, 09:58 4636
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 607 случаев заболевания, сообщает Минздрав РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 2, в Северо-Казахстанской области - 1.
 
9 мая выявлен 1 новый случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 2 мая лечение от КВИ продолжают получать 1215 человек (КВИ+ - 491 и 724 - КВИ-), из них в стационарах находятся 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1139 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане за сутки 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 455 человек. 
 
В Казахстане на 11 мая I компонентом провакцинировано 9 490 149 человек, II компонентом - 9 256 167 человек. Ревакцинировано - 4 111 660 человек.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом

12.05.2022, 08:57 1461
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 620 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 мая выявлен один случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 1193 человека (492 КВИ+ и 701 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 1125 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 12 мая 2022 года I компонентом провакцинировано 9 490 372 человека, II компонентом - 9 256 909 человек. Ревакцинировано 4 116 950 человек.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 новых случая коронавируса

10.05.2022, 10:09 8361
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 новых случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 603 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов новые случаи зарегистрированы: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 2, в Жамбылской области - 1.
 
8 мая выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 10 мая лечение от КВИ продолжают получать 1243 человека (КВИ+ 492 и 751 КВИ-), из них в стационарах находится - 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1167 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 10 мая I компонентом 9 490 018 человек провакцинировано, II компонентом 9 255 807 человек. Ревакцинировано - 4 107 044 человека.
 

В Казахстане зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

09.05.2022, 09:55 12531
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 599 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 2, в городе Алматы - 3.
 
В Казахстане за сутки 79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 291 445 человек.
 
По состоянию на 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 1269 человек (КВИ+ - 493 и 776 КВИ-), из них в стационарах находится - 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1193 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 9 мая 2022 года в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 9 489 854 человека, II компонентом - 9 255 431 человек. Ревакцинировано - 4 102 877 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

08.05.2022, 11:02 16496
НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 592 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султане - 4, в городе Алматы - 4.
 
За сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 366 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
6 мая выявлено 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 7 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 489 564 человека, 2-м компонентом - 9 254 951 человек.
 

В Казахстане за сутки выявлено 11 новых случаев заболевания КВИ

07.05.2022, 10:33 20281
НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 584 случая КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 6,
  • в городе Алматы - 3,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Кызылординской области - 1.
 
На 7 мая лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1363 человека. Среди получающих лечение - 564 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 799 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-).
 
В стационарах находятся 76 пациентов, амбулаторно лечатся 1287 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На сегодня первым компонентом прививки против коронавируса провакцинированы 9 488 796 человек, вторым компонентом - 9 253 416 человек. Ревакцинированы 4 073 358 человек.
 

Есмагамбетова подписала постановление о мерах при агитации перед референдумом

06.05.2022, 18:57 22451
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова подписала постановление о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при агитации перед республиканским референдумом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Меры профилактики коронавируса в день проведения референдума будут определены согласно эпидемиологической ситуации в стране и в каждом конкретном регионе, сообщает Telegram-канал МВК. 
 

При осложнении эпидемиологической ситуации будут вводиться дополнительные карантинные меры, то есть меры, направленные на допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения о вакцинации или ревакцинации. Дополнительные меры при осложнении эпидситуации - обязательное использование Ashyq на участке. Инфицированные лица не будут допускаться на участки", - говорится в постановлении. 

 
Напомним, глава государства подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.
 

В Казахстане за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

05.05.2022, 09:29 29931
В Казахстане за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В Казахстане за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 566 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За сутки (3 мая) зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 1543 человека (КВИ+ - 718 и 825 КВИ-), из них в стационарах находятся 75 пациентов, на амбулаторном уровне - 1468 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 5 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 487 193 человека, II компонентом - 9 249 491 человек. Ревакцинированы 4 026 937 человек.
 

Казахстан признает паспорта вакцинации 35 стран

04.05.2022, 19:54 33701
Казахстан признает паспорта вакцинации 35 стран
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом Казахстан признает паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в: Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Федеративной Республике Бразилия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Королевстве Бельгия, Королевстве Испания, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Специальном административном районе Гонконг КНР, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Узбекистан, Республике Черногория, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии.
 
Документ уже вступил в силу.
 
Ранее казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию против КВИ препаратами, одобренными ВОЗ.
 

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