НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 607 случаев заболевания, сообщает Минздрав РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 2, в Северо-Казахстанской области - 1.

9 мая выявлен 1 новый случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.

На 2 мая лечение от КВИ продолжают получать 1215 человек (КВИ+ - 491 и 724 - КВИ-), из них в стационарах находятся 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1139 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане за сутки 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 455 человек.

В Казахстане на 11 мая I компонентом провакцинировано 9 490 149 человек, II компонентом - 9 256 167 человек. Ревакцинировано - 4 111 660 человек.