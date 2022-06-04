В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 755 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 3, в Алматы - 2.

30 мая выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

В Казахстане за сутки 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 015 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 31 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 504 978 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 282 326 человек.

На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (–78 КВИ + и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся – 48 пациентов, на амбулаторном уровне - 80 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациент, на аппарате ИВЛ - 0 пациент.