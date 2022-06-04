В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 769 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 июня зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 3 июня лечение от КВИ продолжает получать 141 человек (87 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 45 пациентов, на амбулаторном уровне - 96 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
В Казахстане на 3 июня I компонентом вакцины против короонавируса провакцинированы 9 506 796 человек, II компонентом - 9 284 334 человека. Ревакцинированы 4 503 877 человек.